اجرای توافقهای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه شتاب میگیرد
وزیر انرژی روسیه از توافق تهران و مسکو برای تسریع در رفع موانع همکاری شرکتهای دو کشور خبر داد و گفت: با وجود شرایط ویژه و تحولات اخیر، نتایج همکاریهای مشترک در حوزه انرژی رضایتبخش بوده است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، سرگئی تیسیلیوف، امروز (دوشنبه، ۲۲ تیر) در حاشیه دیدار با محسن پاکنژاد، وزیر نفت، با اشاره به روابط نزدیک و مستمر دو طرف بیان کرد: با وزیر نفت ایران بهطور منظم نشست داریم و روابط کاری بسیار مثبتی بین دو کشور برقرار است.
وی افزود: در این نشست، روند اجرای توافقهای حاصلشده در نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه که در ماه فوریه (۲۷ تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۴) در تهران برگزار شد، بررسی و گزارش نمایندگان شرکتهای دو کشور ارائه و درباره هریک از مسائل، تصمیمهای مهمی اتخاذ شد.
وزیر انرژی روسیه با بیان اینکه همچنین توافق کردیم همه مسائل و پرسشهای شرکتهای ایرانی و روسی در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و حلوفصل شود، تصریح کرد: امیدواریم در آینده نزدیک وزیر نفت ایران نیز به مسکو سفر کند تا روند همکاریها با سرعت بیشتری ادامه یابد.
تیسیلیوف با تأکید بر رضایت دو طرف از روند همکاریها گفت: با وجود همه اتفاقها و شرایط ویژهای که طی ماههای اخیر رخ داده است، امروز تصمیمی مشترک گرفتیم و از نتایج فعالیت شرکتهای دو کشور ابراز رضایت کردیم.
آسیب به زیرساختهای انرژی روسیه
وی درباره آسیبدیدن بخشی از زیرساختهای انرژی روسیه نیز بیان کرد: همانگونه که اشاره شد، برخی زیرساختهای انرژی و بهویژه تأسیسات پالایشی روسیه برخلاف کنوانسیونها و پروتکلهای بینالمللی هدف حمله قرار گرفتهاند، اما اکنون با اتکا به توان داخلی تلاش میکنیم نیاز بازار به بنزین را بهطور کامل تأمین کنیم و همه نیازهای مردم روسیه برآورده شود.