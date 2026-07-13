اطلاعات قطعیهای احتمالی تا چهارشنبه نهایی شده است
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر گفت: اطلاعرسانی در خصوص برنامههای احتمالی اعمال محدودیت برق در سراسر کشور، دو روز پیش از اجرا صورت میگیرد و بر این اساس، اطلاعات مربوط به قطعیهای احتمالی تا روز چهارشنبه نهایی شده است.
به گزارش ایلنا، عبدالامیر یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر با بیان اینکه تداوم شرایط فعلی شبکه برق به دو عامل اصلی دما و نحوه مصرف مشترکین بستگی دارد، اظهار کرد: در صورتی که مصرف برق توسط مشترکین کنترل شود و شاهد کاهش حداقل ۵ درصدی در میزان مصرف باشیم، قطعاً تداوم ناترازی و محدودیتها را شاهد نخواهیم بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، چنانچه تغییرات دمایی بهگونهای باشد که بر میزان مصرف تاثیرگذار باشد، میتوانیم این پدیده را تعدیل کنیم؛ در غیر این صورت، با توجه به اینکه نیروگاهها و شبکه سراسری برق کشور هماکنون با حداکثر ظرفیت خود در حال فعالیت هستند، چارهای جز مدیریت بار وجود ندارد.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان توانیر با بیان اینکه برنامهریزیها برای روزهای آینده انجام شده است، افزود: اطلاعرسانی در خصوص برنامههای احتمالی اعمال محدودیت برق در سراسر کشور، دو روز پیش از اجرا صورت میگیرد و بر این اساس، اطلاعات مربوط به قطعیهای احتمالی تا روز چهارشنبه نهایی شده است.
وی گفت: با توجه به تداوم گرمای هوا در کشور، اعمال مدیریت بار برنامهریزیشده در سطح کشور وجود خواهد داشت. البته در خصوص برخی مناطق، از جمله مناطق جنوبی کشور که شرایط اقلیمی خاص و ویژگیهای منحصربهفردی دارند، ملاحظات ویژهای مد نظر قرار گرفته است.
یاقوتی با اشاره به ورود موج گرما به کشور در پایان هفته گذشته، اظهار کرد: این موج گرمایی منجر به افزایش مصرف برق به میزان بیش از ۶۰۰۰ مگاوات، یعنی در حدود ۹ تا ۱۰ درصد نسبت به روزهای پیش از آن شد.
وی با بیان اینکه طبیعی است که در روزهای گرم سال، تجهیزات سرمایشی بخش عمدهای از بار شبکه را به خود اختصاص دهند، افزود: در حال حاضر به دلیل گرمای هوا، تجهیزات سرمایشی بیشتری در مدار قرار گرفتهاند که این امر موجب افزایش چشمگیر تقاضای برق شده است.
این مقام مسئول در شرکت توانیر در ادامه به تاثیر دوگانه گرما بر شبکه برق کشور اشاره کرد و گفت: نکته قابل توجه این است که افزایش میزان مصرف، درجه حرارت بالا بر روی توان تولید و بهرهوری نیروگاهها نیز اثر منفی دارد؛ به عبارت دیگر، گرما از دو جهت پایداری برق و تراز انرژی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.
یاقوتی در تشریح کاهش راندمان نیروگاهها در شرایط گرمای هوا تصریح کرد: با بالا رفتن دما، نیروگاهها دیگر راندمان پیشین را ندارند و ناگزیر برای خنککاری تجهیزات، بخشی از توان تولیدی آنها کاهش مییابد. در واقع، افزایش مصرف از یک سو و کاهش توان تولید نیروگاهها به دلیل گرمای هوا از سوی دیگر، موجب بروز چالش در پایداری شبکه میشود.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر با پیشبینی تداوم وضعیت هوای گرم طی یک تا دو هفته آینده، اظهار کرد: در شرایط فعلی، صرفهجویی اولین و مهمترین گام برای تضمین پایداری برق همه هموطنان است. در این روزهای محدود، توجه به جزئیات ساده در مصرف، نقشی تعیینکننده در حفظ کیفیت شبکه برق ایفا میکند.
وی با اشاره به مصادیق ساده اما موثر صرفهجویی افزود: خاموش کردن لوازم برقی بلااستفاده نظیر سیستمهای صوتی و تصویری که مخاطبی ندارند یا لامپهای اضافی، اقدامی است که شاید ساده به نظر برسد، اما مجموع این اقدامات کوچک، تاثیر بسزایی در پایداری جریان برق دارد.
یاقوتی اصلیترین بخش مصرف انرژی در روزهای گرم را مربوط به سیستمهای سرمایشی دانست و تصریح کرد: استفاده از کولر باید منطقی و بر اساس نیاز باشد. اگرچه در هوای بسیار گرم، کولرها به صورت شبانهروزی روشن هستند، اما تنظیم ترموستات و مدیریت دمای محیط میتواند فشار بر شبکه را کاهش دهد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به مزایای فنی استفاده از تکنولوژیهای جدید در کولرهای آبی اشاره کرد و گفت: تعویض تجهیزات و استفاده از نسل جدید کولرهای آبی که به موتورهای «BLDC» تغییر قابلتوجهی در کاهش مصرف انرژی ایجاد میکند.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر با بیان اینکه راندمان این موتورها به مراتب بالاتر از مدلهای قدیمی است، توضیح داد: به طور معمول، یک کولر آبی معمولی ۷۰۰۰ در دور کند بین ۴ تا ۵ آمپر و در دور تند بین ۸ تا ۹ آمپر برق مصرف میکند. این در حالی است که با استفاده از موتورهای BLDC، میزان مصرف برق تقریباً به نصف کاهش مییابد؛ به طوری که جریان مصرفی دور کند به کمتر از ۲ آمپر میرسد که این تفاوت، تاثیر مستقیمی در کاهش بار شبکه و هزینههای مصرفکننده خواهد داشت.