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قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵

قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵
کد خبر : 1812471
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قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۹ هزار و ۴۵۸ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۷۰ هزار و ۶۱۵ تومان است.

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۹ هزار و ۴۵۸ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۸ هزار و ۱۱۲ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۰ هزار و ۶۱۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۹ هزار و ۷۹ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۶۹۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۳۳۰ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۴۹ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۳۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۳۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۸۴۰ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۶۴ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۵۰ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۳۵۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۵۱۹ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۹ هزار و ۷۰۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۸ هزار و ۸۰۶ تومان است.

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