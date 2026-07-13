جهش تاریخی پتروشیمی جم؛ رکوردشکنی همزمان در تولید، فروش و سودآوری
مدیرعامل پتروشیمی جم در مجمع عمومی سالیانه این شرکت از ثبت یکی از موفقترین سالهای فعالیت این مجموعه خبر داد و گفت پتروشیمی جم با اجرای برنامههای بهینهسازی، اصلاح ترکیب خوراک، توسعه بازارهای صادراتی و مدیریت هزینهها، موفق شده است رکوردهای جدیدی در تولید، فروش و سودآوری به ثبت برساند.
به گزارش ایلنا، امیراکبری با اشاره به عملکرد تولیدی شرکت گفت: ظرفیت اسمی تولید پلیاتیلن پتروشیمی جم ۶۰۰ هزار تن است که با اجرای پروژههای بهینهسازی، صرف کمتر از ۲۰ میلیارد تومان هزینه و تعویض کاتالیست، میزان تولید به بیش از ۷۴۷ هزار تن رسید رقمی که بیش از ۳۰ درصد بالاتر از ظرفیت اسمی بوده و یک رکورد جدید در تاریخ این مجتمع محسوب میشود.
درآمد عملیاتی از ۱۰۵ همت عبور کرد
وی با تشریح عملکرد فروش شرکت اظهار کرد: درآمد پتروشیمی جم با رشد بیش از ۴۵ درصدی از مرز ۱۰۰ همت عبور کرده و درآمد عملیاتی نیز با رشد بیش از ۴۶ درصدی به بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل پتروشیمی جم افزود: تغییر بازارهای هدف صادراتی، ورود برای نخستین بار به بازارهای تایوان و سودان،حفظ بازارهای سنتی و توسعه بازارهای زمینی از مهمترین عوامل این رشد بوده است.
رشد چشمگیر سودآوری،سود خالص به ۱۱.۳۴ همت رسید
به گفته امیراکبری سود خالص پتروشیمی جم در پایان سال مالی به ۱۱.۳۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد افزایش نشان میدهد.
وی تأکید کرد کاهش هزینهها، اصلاح ترکیب خوراک، افزایش تولید و بازنگری در بازارهای صادراتی مهمترین عوامل تحقق این رشد سودآوری بودهاند.
سهم قابل توجه بازار داخلی و صادراتی
مدیرعامل پتروشیمی جم با اشاره به ترکیب فروش شرکت گفت: سبد فروش داخلی و صادراتی از نظر حجمی ۲۲ درصد از کل فروش را تشکیل داده و از نظر ارزشی نیز ۲۸ درصد ارزشآفرینی برای شرکت ایجاد کرده است.
اصلاح ترکیب خوراک، راهکاری مؤثر برای کاهش هزینهها
امیراکبری با اشاره به ساختار هزینههای شرکت اظهار داشت: بهای تمامشده محصولات به حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است و بیش از ۷۲ درصد این هزینه مربوط به خوراک است.
وی افزود: اصلاح بخشی از ترکیب خوراک مایع یکی از مهمترین اقدامات سال گذشته بود که ضمن کاهش هزینهها، تأثیر مستقیمی بر افزایش سودآوری شرکت گذاشت.
دستاورد فناورانه، تولید کاتالیست گرید «درب نوشابه» برای نخستین بار
مدیرعامل پتروشیمی جم از دستیابی این شرکت به فناوری تولید کاتالیست گرید «درب نوشابه» خبر داد و گفت: این محصول برای نخستین بار در پتروشیمی جم تولید شده و تنها مرحله تست صنعتی آن باقی مانده است. پیشبینی میشود درآمد حاصل از این محصول در سال جاری در درآمدهای عملیاتی شرکت شناسایی شود.
پروژههای توسعهای با سرعت ادامه دارد.
وی در تشریح برنامههای توسعهای شرکت اعلام کرد: بهرهبرداری کامل از پروژه «پادجم» در سهماهه نخست سال ۱۴۰۶ انجام خواهد شد. همچنین پروژه توسعه پلیمر کنگان که تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۲۶.۵ درصد رسیده، تا پایان سال ۱۴۰۷ به بهرهبرداری خواهد رسید.
آغاز اجرای طرح یوتیلیتی متمرکز
امیراکبری در پایان از آغاز اجرای طرح یوتیلیتی متمرکز در سال جاری خبر داد و گفت: این پروژه با هدف افزایش پایداری تولید، ارتقای بهرهوری و کاهش وابستگی به زیرساختهای مشترک اجرایی خواهد شد و گام مهمی در مسیر توسعه پایدار پتروشیمی جم به شمار می رود.
همچنین امیر اکبری ورود پتروشیمی جم به جمع سازنده های کاتالیست را به سهامداران تبریک گفت و عنوان داشت پتروشیمی جم برای اولین بار در شرکت های وزارت کار در سال ۱۴۰۵ علاوه بر محصولات معمول شروع به تولید و فروش کاتالیست خواهد کرد که این عمل منجر به رشد درامد غیرعملیاتی شرکت و کاهش هزینه های خرید کاتالیست در حدود ۷۰ درصد برای خود پتروشینی جم خواهد شد