خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات فروش فوری محصولات ایران خودرو اعلام شد

جزئیات فروش فوری محصولات ایران خودرو اعلام شد
کد خبر : 1812392
لینک کوتاه کپی شد.

فروش اینترنتی محصولات ایران‌خودرو قرار است از روز سه شنبه ۲۳ تیر آغاز شود.

به گزارش ایلنا، دور جدید عرضه محصولات ایران خودرو به صورت فروش قطعی (بدون قرعه کشی) است و ضروری است به هنگام ثبت درخواست در سامانه فروش اینترنتی، وجه محصول موردنظر در حساب بانکی متقاضیان موجود باشد.

در این مرحله، ثبت‌نام برای متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده از ساعت ۱۰ صبح و برای متقاضیان عادی از ساعت ۱۲ ظهر آغاز می‌شود. فرآیند ثبت‌نام به مدت ۲۴ ساعت یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

در این دوره، محصولات متنوعی از سبد تولیدات ایران‌خودرو عرضه شده است که شامل پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU ۳، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی، تارا V ۱ P، تارا V ۴ LX، تارا توربوشارژ، دناپلاس دستی، راناپلاس و سورن XU ۷ P می‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست خرید و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل