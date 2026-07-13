ناترازی ۱۲ هزار مگاواتی برق و هشدار درباره زمستان پیش رو

مهدی مسائلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اوضاع تامین برق و ناترازی در تابستان سال جاری و همچنین چالش‌های پیش روی این صنعت به تأثیرات مخرب جنگ‌های ۱۲ روزه و جنگ رمضان بر زیرساخت‌ها، اشاره و اظهار داشت: کشور با ناترازی سنگین برق و محدودیت‌های شدید در تأمین سوخت و ارز مواجه است.

آسیب‌های جنگی

وی با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته، تصریح کرد: طی یک سال گذشته، ما با دو دوره جنگ (۱۲ روزه و جنگ رمضان) روبه‌رو بودیم که پیامدهای جبران‌ناپذیری برای صنعت برق داشت. در این مدت نه ارزی وارد کشور شد و نه توسعه‌ای در این حوزه صورت گرفت. هزینه‌هایی که در صنعت برق صرف شد، صرفا صرف بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ شده است.

دبیر سندیکای صنعت برق گفت: یکی از مشکلات اصلی، خارج شدن نیروگاه‌های اختصاصی و کمکی حوزه صنعت از مدار است و این در حالی که صنایع آسیب‌دیده در حال بازسازی هستند که خود نیاز به برق را مضاعف می کنند؛ علاوه بر آن مصرف سالانه نیز ۵ درصد افزایش یافته است. این موضوع باعث شده تا ناترازی شبکه به حداقل ۱۲ هزار مگاوات برسد و انتظار چیزی جز خاموشی در برخی بخش‌ها نباشد.

برای حل ناترازی ارز و فراتر از آن‌ سوخت نیاز داریم

وی درباره استفاده‌های غیرمجاز از جمله ماینرها بر تشدید ناترازی خاطرنشان کرد: ماینرهای غیرمجاز و مصرف بی‌رویه برق، قطعا عوامل مخل هستند، اما واقعیت غیرقابل انکار این است که تولید از مصرف عقب افتاده است. برای برقراری تعادل میان تولید و مصرف، صرفه‌جویی به تنهایی کافی نیست؛ ما برای افزایش تولید، به شدت به ارز و مهم‌تر از آن به سوخت نیاز داریم اما در هر دو حوزه با محدودیت‌ روبرو هستیم.

مسائلی درباره امیدواری به انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرد: نباید بیش از حد روی انرژی‌های تجدیدپذیر حساب باز کرد؛ زیرا این انرژی‌ها عمدتا برای زمان‌های میان‌باری هستند. کل میزان برقی که از مسیر انرژی‌های تجدیدپذیر وارد شبکه شده (حدود ۵ هزار مگاوات)، تنها توان جبران بخشی از خسارات نیروگاه‌هایی را دارد که در جنگ از مدار خارج شده‌اند.

سیگنال‌های مصرف؛ وضعیت وخیم در بخش خانگی

وی با اشاره به لزوم تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، وضعیت فعلی را بحرانی خواند و گفت: اکنون مشکل ما بیش از تولید، مربوط به وضعیت وخیم مصرف است. تغییراتی نظیر کاهش ساعت اداری و تبدیل پویش ۲۴ درجه به ۲۵ درجه، همگی سیگنال‌هایی از چالش‌برانگیز بودن سمت مصرف هستند.

دبیر سندیکای صنعت برق بیان کرد: اگر هدف ما فعال ماندن کارخانجات و چرخش چرخ اقتصاد است، باید پویش برق کارخانه را در برابر خانه قرار دهیم. یعنی باید تحمل بخش خانگی را برای تأمین نیاز صنایع افزایش دهیم. اگرچه یک چالش بزرگ دیگر نیز وجود دارد: همزمان با قطع برق خانگی، به دلیل از کار افتادن پمپ‌ها، با چالش قطع آب نیز مواجه خواهیم شد.

هشدار درباره خاموشی زمستان

وی با هشدار درباره احتمال تکرار بحران در فصل سرما نیز گفت: کمبود سوخت نشان می‌دهد که نه تنها در تابستان، بلکه در زمستان نیز باید منتظر کمبود برق باشیم. نزدیک به ۴ هزار مگاوات نیروگاه در زمان جنگ آسیب دیدند. حتی اگر این میزان با برق خورشیدی جبران شود، باز هم نیاز صنایع و پتروشیمی‌های آسیب‌دیده به برق، از شبکه سراسری تأمین خواهد شد که فشار را دوچندان می‌کند.

برق کالای اساسی است

مسائلی راهکار نهایی را در تغییر نگاه دولت دانست و گفت: اگر بنا داریم مشکل صنعت برق حل شود، دولت باید به برق به عنوان یک کالای اساسی نگاه کند. ابتدا باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند که برای تحقق این منظور باید بدهی‌های قبلی صفر شود تا انگیزه برای ورود بخش خصوصی جهت توسعه صنعت نیروگاهی ایجاد شود.

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