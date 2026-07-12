اعلام قیمت طلا و سکه در ٢١ تیر ماه

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ٢١ تیر ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ١١٧ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ١٨ عیار به ١٧ میلیون و ۶۶٠ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون و ۵۴۴ هزار تومان رسید.

همچنین سکه جدید ١٧٧ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١٧۴ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٩٣ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون تومان معامله شد.

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