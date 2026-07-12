قیمت نفت از حد کنونی فراتر خواهد رفت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، کلودیو دسکالزی اعلام کرد که در صورت تداوم درگیری‌های خاورمیانه، قیمت نفت در بازارهای جهانی حداکثر تا سه‌ ماه نخست سال ۲۰۲۷ از محدوده کنونی یعنی ۸۰ تا ۱۰۰ برای هر بشکه دلار فراتر خواهد رفت و سبب افزایش تورم و کاهش تقاضای انرژی خواهد شد.

وی در گفت‌وگو با روزنامه ایل سوله ۲۴ اوره ایتالیا که روز شنبه منتشر شد، اعلام کرد که برداشت از ذخیره‌سازی‌های نفت تاکنون به حفظ قیمت‌ها در این بازه تا حد زیادی کمک کرده است.

دسکالزی افزود: این راهبرد خطرهایی فزاینده به همراه دارد، زیرا ذخیره‌سازی‌های نفت جهان محدود هستند.

وی تصریح کرد: راه‌حل بلندمدت، تضمین امنیت بیشتر انرژی از طریق تنوع‌بخشی به منابع و مسیرهای عرضه است.

به گفته دسکالزی، در پی اختلال عرضه ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از پایان ماه فوریه، حجم ذخیره‌سازی‌های نفت جهان در ماه مه به‌طور میانگین ​​۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

وی گفت که کشورها باید توجه خود را بر تولیدکنندگان در شمال و جنوب صحرای آفریقا، آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا معطوف کنند.

شرکت انی ایتالیا وابستگی زیادی به خاورمیانه ندارد و بیشتر تولید بالادستی این شرکت در آفریقا و آمریکای لاتین انجام می‌شود.

تقاضای برق ناشی از فناوری‌های هوش مصنوعی و گسترش سریع مراکز داده، ضرورت تضمین امنیت عرضه انرژی را افزایش داده است.

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