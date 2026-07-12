پرداخت ۱۹ هزار میلیاردی تسهیلات تکلیفی/ مؤسسه ملل از سقف تعهدات فراتر رفت

به گزارش ایلنا؛ مؤسسه اعتباری ملل در سال ۱۴۰۴ با پرداخت بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی، گامی فراتر از تعهدات خود در حوزه حمایت از خانواده و مسکن برداشته است. این مؤسسه با اجرای کامل سهمیه‌های ابلاغی و حتی فراتر رفتن از آن در بخش‌های ازدواج و فرزندآوری، کارنامه‌ای قابل تأمل در شبکه بانکی کشور به ثبت رسانده است.

در شرایطی که نظام بانکی کشور با چالش‌های متعددی در زمینه تأمین مالی و اجرای سیاست‌های حمایتی مواجه است، عملکرد مؤسسه اعتباری ملل در سال ۱۴۰۴ نشانه عزم جدی این مجموعه برای ایفای نقش مؤثر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این مؤسسه موفق شده است علاوه بر پایبندی به تعهدات تکلیفی خود، در دو بخش کلیدی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، عملکردی فراتر از سهمیه‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به ثبت برساند. این موفقیت در حالی حاصل شده که مؤسسه همزمان بر اصلاح ساختار مالی و عملیاتی خود نیز متمرکز بوده است.

تخصیص کامل سهمیه ودیعه مسکن؛ گامی در جهت حمایت از مستأجران

در بخش ودیعه مسکن مستأجران که از محل منابع موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تأمین می‌شود، مؤسسه اعتباری ملل با پرداخت ۵ هزار میلیارد ریال، به طور کامل به سهمیه تعیین‌شده خود عمل کرده است. این میزان تسهیلات در قالب ۲۶۷۵ فقره به متقاضیان پرداخت شده که نشان از عزم این مؤسسه برای کمک به یکی از دغدغه‌های اصلی اقشار کم‌درآمد جامعه یعنی تأمین مسکن دارد. این اقدام در راستای سیاست‌های کلان نظام برای کنترل بازار اجاره و حمایت از دهک‌های پایین جامعه صورت گرفته است.

عبور از مرز تعهدات در حمایت از جوانی جمعیت

عملکرد مؤسسه اعتباری ملل در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، نقطه عطف گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ این مجموعه محسوب می‌شود. در حالی که سهمیه تعیین‌شده برای تسهیلات ازدواج مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال بود، این مؤسسه با پرداخت ۱۱ هزار و 36.5 میلیارد ریال در قالب ۳۲۹۷ فقره، 36.5 میلیارد ریال بیش از تعهد خود عمل کرده است. در بخش فرزندآوری هم با ثبت عملکردی بهتر از سقف تعیین‌شده، مبلغ بیش از 3204 ریال در قالب ۳۴۸۶ فقره تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است. این رویکرد، با سیاست‌های کلی جمعیتی کشور در راستای حمایت از جوانی جمعیت و تسهیل تشکیل خانواده همسو است.

تداوم رویکرد مسئولانه در چارچوب اصلاحات ساختاری

همچنین، مجموع تسهیلات تکلیفی پرداختی این مؤسسه در سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۹ هزار و 240.65 میلیارد ریال در قالب ۹۴۵۸ فقره رسیده است؛ رقمی که از کل تعهدات ابلاغی به مبلغ ۱۹ هزار و 200 میلیارد ریال فراتر رفته است. این عملکرد در حالی به ثبت رسیده که مؤسسه اعتباری ملل در ماه‌های اخیر برنامه‌های جدی برای اصلاح ساختار مالی خود از جمله فروش دارایی‌های غیرمولد، آزادسازی منابع منجمد و ساماندهی مطالبات پرریسک را در دستور کار داشته است. اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌های حمایتی در کنار این اصلاحات، نشان از انسجام مدیریتی و رویکرد متوازن این مجموعه دارد.

به هر روی، عملکرد مؤسسه اعتباری ملل در سال ۱۴۰۴، الگویی از پایبندی به مسئولیت‌های اجتماعی در کنار تلاش برای بهینه‌سازی ساختار مالی را به نمایش گذاشته است. این مؤسسه با ثبت رکوردی فراتر از تعهدات تکلیفی، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با حمایت از خانواده و مسکن، سهم خود را در اجرای سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی و دولت به خوبی ایفا کرده است و انتظار می‌رود تداوم این روند با تقویت منابع مالی و اجرای برنامه‌های تحولی، نقش این مؤسسه را در شبکه بانکی کشور بیش از پیش پررنگ کند.

انتهای پیام/