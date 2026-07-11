برنامهریزی جهاد کشاورزی برای افزایش عرضه و مصرف گوشت قرمز
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای افزایش عرضه و مصرف گوشت قرمز در کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، روح اللّه زحمتکش با اشاره به افزایش قیمت گوشت و در نتیجه، کاهش سرانه مصرف این محصول مهم پروتئینی در سالهای اخیر تصریح کرد: با برنامهای که برای تامین علوفه داریم، تولید گوشت قرمز به گونهای افزایش مییابد که با وجود صادرات هم، سرانه مصرف بالا میرود.
وی با بیان اینکه برنامه معاون امور تولیدات دامی، افزایش سرانه مصرف گوشت قرمز است، افزود: بن بستی که در این زمینه ایجاد شده، نتیجه تغییر رویکرد از تولید سنتی عشایری و روستایی به تولید صنعتی در سالهای گذشته بوده که بدون الگوسازی مناسب صورت گرفت و نتوانست به نتیجه مطلوب برسد.
معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: گلوگاه و عامل اصلی به نتیجه نرسیدن طرح صنعتی سازی دامداری تامین نشدن علوفه ارزان بود و باعث شد که هزینه تولید و قیمتها بالا برود.
زحمتکش با بیان اینکه برای تامین پروتئین و اسید آمینه مورد نیاز جامعه، به ویژه جوانان، مصرف گوشت قرمز ضروری است، تصریح کرد: با برنامههایی که برای تامین علوفه ارزان داریم، تولید و در نتیجه مصرف گوشت قرمز افزایش خواهد یافت.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران ۶ کیلوگرم در سال است.