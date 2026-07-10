به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این نشست، ضمن مشارکت فعال بانک مرکزی در ارائه پیشنهادات، تصمیمات لازم در زمینه توسعه فعالیت‌های بانک و بهره‌برداری اعضا از تسهیلات توسعه‌ای اتخاذ شد.



شایان ذکر است در حاشیه این نشست، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از نمایندگان کشورهای عضو بانک توسعه و تجارت اکو، ملاقات و در زمینه توسعه همکاری‌های بانکی تبادل نظر کرد.



همچنین نشست‌های مشابهی توسط نمایندگان بانک مرکزی با سایر نمایندگان حاضر از کشورهای عضو صورت پذیرفت.



هیأت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی دکتر ابوالحسنی؛ قائم مقام این بانک در بیست و پنجمین نشست هیأت مدیره و نشست مجمع بانک توسعه و تجارت اکو طی روزهای 19 و 20 تیرماه در استانبول ترکیه شرکت کرده است.