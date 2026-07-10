اعلام قیمت طلا و سکه در ۱۹ تیر ۱۴۰۵
قیمت طلا و سکه امروز جمعه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز جمعه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۹۷ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۷ میلیون و ۷۰۸ هزار تومان و طلای ۲۳ عیار به ۲۳ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان رسید.
همچنین سکه طرح جدید ۱۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۱۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه هم ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.