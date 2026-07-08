اعزام ۱۰ اکیپ عملیاتی برای تامین برق مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید
مدیر دفتر نظارت بر بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی از اجرای برنامهریزی گسترده برای پشتیبانی فنی و عملیاتی از برگزاری هرچه باشکوهتر و ایمنتر مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، نایب با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با شرکت توزیع نیروی برق مشهد اظهار کرد: با برنامهریزی صورتگرفته از دو هفته گذشته و با نظر مدیران ارشد دو شرکت، مقرر شد ۱۰ اکیپ عملیاتی متشکل از نیروهای مجرب و متخصص از شهرستانهای مختلف استان، به منظور پشتیبانی از شبکه برق در ایام برگزاری مراسم، در کنار همکاران شرکت توزیع برق مشهد فعالیت کنند.
وی افزود: این اکیپها شامل پنج دستگاه خودروی بالابر و پنج دستگاه خودروی عملیاتی دوکابین هستند که از صبح روز سهشنبه فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان مراسم در روز پنجشنبه در آمادهباش کامل خواهند بود. پیش از اعزام نیز جلسه توجیهی با محوریت رعایت الزامات فنی و ایمنی برای تمامی نیروهای اعزامی برگزار شد.
مدیر دفتر نظارت بر بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای پشتیبانی از مسیرهای تردد زائران و شرکتکنندگان در مراسم گفت: به منظور حفظ پایداری شبکه برق و ارائه خدمات مطلوب، اکیپهای عملیاتی در چهار محور اصلی ورودی استان شامل محور شمال (قوچان، چناران و گلبهار)، محور غرب (داورزن، سبزوار، نیشابور و زبرخان)، محور جنوب (گناباد، مهولات و تربت حیدریه) و محور شرق (تایباد، تربت جام و فریمان) مستقر شدهاند.
وی تصریح کرد: این اکیپها به صورت همزمان و موازی در سطح استان در حال فعالیت هستند تا ضمن پایش مستمر شبکه، هرگونه نیاز احتمالی در حوزه تأمین برق زائران و مسیرهای تردد را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کنند.
نایب همچنین درباره محل تأمین تجهیزات اعزامی خاطرنشان کرد: خودروهای بالابر از شهرستانهای فیروزه، خوشاب، تربت حیدریه، زاوه و تربت جام و خودروهای عملیاتی دوکابین از شهرستانهای زبرخان، چناران، نیشابور، کاشمر و خلیلآباد تأمین شدهاند و پس از استقرار در مشهد، بر اساس برنامه عملیاتی، تقسیم کار و مأموریتهای اجرایی آنان انجام خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: تمامی ظرفیتهای فنی و عملیاتی شرکت برای پشتیبانی از برگزاری هرچه بهتر این مراسم و حفظ پایداری شبکه برق به کار گرفته شده است و همکاران این شرکت با آمادگی کامل تا پایان مراسم در خدمت مردم و زائران خواهند بود.