مکالمه رایگان ایرانسل به مناسبت روز یزد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز یزد، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان تلفن‌همراه خود در این استان، در نظر گرفته است.

این هدیه در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، به مناسبت گرامیداشت روز یزد، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی است. هر مشترک، تنها یک‌بار می‌تواند این هدیه ویژه را فعال کند.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴*، یا مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

۱۸ تیرماه، به نام «روز یزد» نام‌گذاری شده است. روز بزرگداشت شهری که در دل کویر، با تکیه بر دانش، هنر و سازگاری با طبیعت، یکی از ماندگارترین جلوه‌های تمدن ایرانی را پدید آورده است. یزد، شهر بادگیرهای برافراشته، کوچه‌های خشتی، قنات‌های کهن و معماری کم‌نظیری است که قرن‌ها هویت و اصالت خود را حفظ کرده است.

یزد، از نخستین شهرهای خشتی جهان و گنجینه‌ای از میراث فرهنگی ایران، با بافت تاریخی منحصربه‌فرد، آیین‌های دیرینه و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز ادیان، نمادی از مدارا و پایداری به‌شمار می‌رود. هنر ترمه‌بافی، شیرینی‌های سنتی و صنایع‌دستی ارزشمند این دیار، بخشی از فرهنگ غنی مردمان سخت‌کوش آن را به تصویر می‌کشند. روز یزد، فرصتی برای پاسداشت شهری است که تاریخ، هنر و آرامش را در دل کویر به زیباترین شکل روایت می‌کند.

انتهای پیام/