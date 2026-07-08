مکالمه رایگان ایرانسل به مناسبت روز یزد
ایرانسل به مناسبت روز یزد، به مشترکان ایرانسلی ساکن این استان، مکالمه رایگان ارائه داده است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز یزد، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان تلفنهمراه خود در این استان، در نظر گرفته است.
این هدیه در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، به مناسبت گرامیداشت روز یزد، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعالسازی است. هر مشترک، تنها یکبار میتواند این هدیه ویژه را فعال کند.
مشترکان ایرانسل میتوانند این هدیه را با شمارهگیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴*، یا مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن» فعال کنند.
دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن»، برای تمامی مشترکان تلفنهمراه، از وبسایت ایرانسل امکانپذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شمارهگیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.
۱۸ تیرماه، به نام «روز یزد» نامگذاری شده است. روز بزرگداشت شهری که در دل کویر، با تکیه بر دانش، هنر و سازگاری با طبیعت، یکی از ماندگارترین جلوههای تمدن ایرانی را پدید آورده است. یزد، شهر بادگیرهای برافراشته، کوچههای خشتی، قناتهای کهن و معماری کمنظیری است که قرنها هویت و اصالت خود را حفظ کرده است.
یزد، از نخستین شهرهای خشتی جهان و گنجینهای از میراث فرهنگی ایران، با بافت تاریخی منحصربهفرد، آیینهای دیرینه و همزیستی مسالمتآمیز ادیان، نمادی از مدارا و پایداری بهشمار میرود. هنر ترمهبافی، شیرینیهای سنتی و صنایعدستی ارزشمند این دیار، بخشی از فرهنگ غنی مردمان سختکوش آن را به تصویر میکشند. روز یزد، فرصتی برای پاسداشت شهری است که تاریخ، هنر و آرامش را در دل کویر به زیباترین شکل روایت میکند.