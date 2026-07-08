تحویل ۲۵ هزار واحد مسکن حمایتی منوط به تامین منابع است
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: در صورت تأمین اعتبار، حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار پروژه واحد مسکن حمایتی که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار باشند در سالجاری افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش ایلنا، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به برنامهریزی برای افتتاح واحدهای مسکن حمایتی، مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و اقدام ملی مسکن، گفت: برنامه افتتاح سال جاری در بخش مسکن حمایتی شامل پروژههای مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و اقدام ملی مسکن، بهرهبرداری حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار واحد مسکونی است.
وی افزود: این واحدها در صورت تأمین اعتبار از محل تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان، منابع داخلی شرکتها، منابع صندوق ملی مسکن و همچنین منابع در اختیار نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، پروژههایی که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در سالروز آزادسازی خرمشهر، سوم خردادماه سال جاری، حدود ۳ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی افتتاح و به بهرهبرداری رسید. همچنین برنامهریزی شده است ۳ هزار و ۵۰۰ واحد دیگر نیز در هفته دولت تکمیل و افتتاح شود.
وی با تأکید بر اینکه تکمیل خدمات روبنایی و زیربنایی سایتهای مسکن حمایتی در شهرهای جدید از اولویتهای شرکت عمران شهرهای جدید است، ادامه داد: این اقدامات همزمان با اجرای پروژههای مسکونی در دستور کار قرار دارد و بهصورت مستمر پیگیری میشود.
ملکی در پایان خاطرنشان کرد: در این بخش، آمادهسازی اراضی و اجرای زیرساختهای شهری برای حدود ۱۰۰ پروژه زیربنایی و روبنایی شامل مراکز آموزشی، ورزشی، فرهنگی، درمانی، پارک و فضای سبز، فضاهای مذهبی، مراکز تجاری و سایر خدمات شهری برنامهریزی شده که در برنامه افتتاحهای سال جاری قرار دارند.