افزایش قیمت نفت
قیمت نفت در پی تحولات خاورمیانه بیش از ۲ درصد افزایش یافت.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، تحولات خاورمیانه و نگرانی درباره عرضه نفت از این منطقه، قیمت نفت خام را در معاملههای روز چهارشنبه (۱۷ تیر) بیش از ۲ درصد افزایش داد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال ساعت ۴ بامداد چهارشنبه به وقت گرینویچ با یک دلار و ۹۲ سنت یا ۲.۶ درصد افزایش به ۷۶ دلار و ۸ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با یک دلار و ۸۲ سنت یا ۲.۶ درصد افزایش، ۷۲ دلار و ۲۶ سنت بهازای هر بشکه دادوستد شد.
قیمت هر دو شاخص نفتی روز سهشنبه (۱۶ تیر) در پی تحولات خاورمیانه حدود ۳ درصد افزایش یافت.
سائول کاوونیک، رئیس تحقیقات شرکت اماستی مارکی، گفت: تحولات کنونی، برخلاف برآوردها، ناشی از مازاد عرضه در بازار و بهخطرافتادن موقعیتهای فروش کوتاهمدت است.
وی افزود که در صورت تداوم تنشها و ادامه اختلال تردد از تنگه هرمز به کمتر از ۵۰ درصد از سطح پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، محدودیتهای عرضه ناشی از آن میتواند سبب افزایش قیمت نفت شود.
پس از تفاهمنامه ماه گذشته بین ایران و آمریکا، قیمت نفت به سطح پیش از جنگ بازگشت و معاملهگران به موقعیتهای فروش بلندمدت و برآورد کاهش بیشتر قیمتها روی آوردند.
براساس این گزارش، پیشبینیها درباره ورود موجی از عرضه انباشتهشده نفت در خاورمیانه به بازار سبب کاهش قیمتها شده است.
از زمان آغاز جنگ علیه ایران، کشورها برای جبران کمبود عرضه، ذخیرهسازیهای خود را کاهش دادهاند.
منابع بازار روز سهشنبه با استناد به دادههای مؤسسه نفت آمریکا اعلام کردند که ذخیرهسازیهای نفت خام این کشور هفته گذشته بار دیگر کاهش یافته است.
تحلیلگران شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند که ذخیرهسازیهای نفت خام در هفته منتهی به سوم ژوئیه (۱۲ تیر) حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه کاهش یابد.