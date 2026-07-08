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صدور ۲۴۰ هزار مجوز برای جایگزینی موتورهای کم‌مصرف کولر آبی

صدور ۲۴۰ هزار مجوز برای جایگزینی موتورهای کم‌مصرف کولر آبی
کد خبر : 1810487
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معاون فنی و مهندسی ساتبا از اجرای طرح تعویض موتور و پمپ آب کولرهای آبی با موتورهای کم‌مصرف BLDC خبر داد و گفت: تاکنون برای اجرای این طرح، حدود ۲۴۰ هزار مجوز صادر شده و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای است که در آینده این طرح به سمت تعویض ۲۰ میلیون موتور کولر آبی در کشور توسعه یابد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، علیرضا پرنده مطلق با بیان اینکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این حوزه ورود کرده‌اند، اظهار کرد: در حال حاضر مهم‌ترین موضوع، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای آغاز و توسعه این طرح‌ها است. همچنین فرآیند تأمین تجهیزات مورد نیاز طرح نیز به‌خوبی در حال انجام بوده و اجرای آن در استان‌های تهران و یزد پیشرفت مناسبی دارد.

وی افزود: استان‌های کرمان و قم نیز از جمله استان‌هایی هستند که اجرای این طرح در آن‌ها آغاز شده و در حال انجام است. امیدواریم با تعیین تکلیف شرایط بهینه‌سازی و شکل‌گیری سازوکارهای لازم در سازمان بهینه‌سازی، زمینه توسعه این طرح در سراسر کشور فراهم شود.

معاون فنی و مهندسی ساتبا با تأکید بر رایگان بودن این طرح برای مشترکان تصریح کرد: مردم برای بهره‌مندی از این طرح هیچ‌گونه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت ساتبا نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

پرنده مطلق ادامه داد: پس از ثبت‌نام مشترکان، شرکت‌های مشارکت‌کننده در طرح موظف هستند فرآیند تعویض موتور و پمپ آب کولرهای آبی را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز انجام دهند. این طرح هم‌اکنون فعال است و متقاضیان تنها با مراجعه به سایت ساتبا و ثبت‌نام می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

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