طرح جدید وزارت صمت برای نوسازی ماشین آلات معدنی

به گزارش ایلنا، علی خطیبی با بیان این مطلب افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، فرسودگی ماشین‌آلات است، زیرا بهره‌وری معادن ارتباط مستقیمی با نوسازی و توان عملیاتی ماشین‌آلات دارد.

وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) طرح نوسازی ماشین‌آلات معدنی را در دستور کار قرار داده‌اند و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به‌عنوان بازوی اجرایی این طرح، مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد.

خطیبی گفت: این برنامه در سال‌های گذشته نیز اجرا شده و در سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۰۰ دستگاه ماشین‌آلات معدنی نوسازی یا جایگزین شده است. در مواردی نیز به جای واردات ماشین‌آلات از خارج، با مذاکره و استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی، قرارداد‌هایی منعقد شد تا ضمن رفع نیاز معدن‌کاران، از ماشین‌سازی داخلی نیز حمایت شود.

وی ادامه داد: در حوزه سرمایه‌گذاری، اعتبارات صندوق تنها به ماشین‌آلات اختصاص ندارد و حمایت‌ها حوزه‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری و تأمین ماشین‌آلات را به‌صورت همزمان شامل می‌شود.

به گفته وی، مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده صندوق حدود شصت و دو هزار میلیارد ریال است که همه این بخش‌ها را در بر می‌گیرد و رقم جداگانه‌ای فعلا برای ماشین‌آلات تعیین نشده است.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با بیان اینکه طرح نوسازی ماشین‌آلات همچنان در دستور کار وزارت صمت و ایمیدرو قرار دارد، افزود: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ابزار اجرایی این طرح است و امیدواریم در ماه‌های آینده شاهد اتفاقات مثبت‌تری در حوزه نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی باشیم و اعتباری جداگانه برای این بخش در نظر گرفته شود.