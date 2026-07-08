طرح جدید وزارت صمت برای نوسازی ماشین آلات معدنی
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی گفت: طرح نوسازی ماشین آلات معدنی با محوریت وزارت صمت و ایمیدرو در حال اجراست و صندوق به عنوان بازوی اجرایی از سرمایه گذاری و تامین مالی این بخش حمایت میکند.
وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) طرح نوسازی ماشینآلات معدنی را در دستور کار قرار دادهاند و صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی بهعنوان بازوی اجرایی این طرح، مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد.
خطیبی گفت: این برنامه در سالهای گذشته نیز اجرا شده و در سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۰۰ دستگاه ماشینآلات معدنی نوسازی یا جایگزین شده است. در مواردی نیز به جای واردات ماشینآلات از خارج، با مذاکره و استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی، قراردادهایی منعقد شد تا ضمن رفع نیاز معدنکاران، از ماشینسازی داخلی نیز حمایت شود.
وی ادامه داد: در حوزه سرمایهگذاری، اعتبارات صندوق تنها به ماشینآلات اختصاص ندارد و حمایتها حوزههای اکتشاف، استخراج، فرآوری و تأمین ماشینآلات را بهصورت همزمان شامل میشود.
به گفته وی، مجموع سرمایهگذاری پیشبینیشده صندوق حدود شصت و دو هزار میلیارد ریال است که همه این بخشها را در بر میگیرد و رقم جداگانهای فعلا برای ماشینآلات تعیین نشده است.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی با بیان اینکه طرح نوسازی ماشینآلات همچنان در دستور کار وزارت صمت و ایمیدرو قرار دارد، افزود: صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی ابزار اجرایی این طرح است و امیدواریم در ماههای آینده شاهد اتفاقات مثبتتری در حوزه نوسازی ناوگان ماشینآلات معدنی باشیم و اعتباری جداگانه برای این بخش در نظر گرفته شود.