کمتوجهی به مقابله با برقهای غیرمجاز از ابتدای مرداد ماه بدون اغماض پیگیری میشود
مدیرعامل شرکت توانیر ضمن تاکید بر پرداخت به موقع پاداش گزارش دهندگان انشعابات غیرمجاز، با تعیین مهلت تا پایان تیرماه برای جمعآوری و تعیین تکلیف انشعابات غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند، وصول برقبهای مصرفی و رسیدگی به گزارشهای مأموران، خطاب به مدیران عامل شرکتهای توزیع برق کشور تأکید کرد: از ابتدای مردادماه، هرگونه قصور در اجرای تکالیف، کمکاری در مقابله با انشعابات غیرمجاز و ترک فعل در این حوزه، مطابق مقررات و بدون اغماض پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، محمد الهداد، در نهمین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات برق (پروژه ملی «مهتاب») که در سالن جلسات شهید زینالدین شرکت توزیع نیروی برق استان قم برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق در تأمین برق پایدار مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید، اظهار کرد: صنعت برق همانند مراسم تهران، مأموریت تأمین برق این مراسم بزرگ را در قم نیز با موفقیت به انجام رساند و امیدواریم مراسم پایانی در مشهد مقدس نیز با همین کیفیت برگزار شود.
الهداد با تأکید بر ضرورت تشدید اقدامات برای مقابله با انشعابات غیرمجاز، صیانت از حقوق مشترکان و کاهش تلفات شبکه، گفت: تمامی شرکتهای توزیع نیروی برق موظفند با دقت، سرعت و هماهنگی کامل، برنامههای ابلاغی مانور «مهتاب» را اجرا و نتایج آن را بهصورت پایدار تثبیت کنند.
وی با تعیین مهلت تا پایان تیرماه برای جمعآوری و تعیین تکلیف انشعابات غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند، وصول برقبهای مصرفی متخلفان و رسیدگی به گزارشهای مأموران، تصریح کرد: کمتوجهیها و نارساییهای گذشته تنها تا پایان این ماه مورد اغماض قرار میگیرد و پس از آن، هرگونه قصور در اجرای تکالیف ابلاغی و مقابله با انشعابات غیرمجاز، وفق مقررات و بدون اغماض پیگیری خواهد شد.
الهداد با اشاره به پایان مهلت جبران نارساییها تا پایان تیرماه، گفت: از ابتدای مردادماه، همزمان با تخصیص و پرداخت پاداش به گزارشدهندگان استفاده غیرمجاز از برق، برخورد با عوامل کمتوجهی و افراد مرتبط با قصور در اجرای تکالیف این حوزه نیز بهطور جدی در دستور کار صنعت برق قرار خواهد گرفت.
وی همچنین خواستار پرداخت فوری پاداش همکاران مشارکتکننده در اجرای مانور «مهتاب» بر اساس دستورالعمل ابلاغی شد و از مدیران صنعت برق خواست این موضوع را بدون تأخیر در دستور کار قرار دهند.
مدیرعامل توانیر همچنین با تأکید بر رعایت کامل اصول کارفرمایی در قراردادهای منعقده با پیمانکاران این حوزه اظهار داشت: شرکتهای توزیع باید نظارت، کنترل و اهتمام لازم برای اجرای کامل تعهدات پیمانکاران را بهصورت ویژه دنبال کنند و پیمانکاران نیز موظفند تمامی تعهدات قراردادی خود را بهطور کامل اجرا کنند، چرا که تحقق اهداف این مانور مستلزم ایفای دقیق مسئولیتها از سوی همه عوامل اجرایی است.
مدیرعامل توانیر با اشاره به آغاز اجرای پروژه ملی «مهتاب» در اواخر سال گذشته گفت: اگرچه به دلیل شرایط ویژه کشور وقفهای در اجرای پروژهها ایجاد شد، اما تلاش کارکنان صنعت برق موجب شد این طرح با قدرت ادامه یابد و تاکنون کاهش یکهزار و ۸۰۰ مگاواتی بار شبکه محقق شود؛ دستاوردی که از سوی وزارت نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
وی افزود: مقرر شده است با دستیابی به کاهش دو هزار مگاواتی بار شبکه، از شرکتهای برتر این طرح در مراسمی ویژه تقدیر شود؛ چراکه این اقدام یکی از مؤثرترین و کمهزینهترین راهکارهای مدیریت ناترازی برق کشور به شمار میرود.
الهداد با بیان اینکه اجرای طرح مهتاب نقش مهمی در کاهش نیاز به اعمال محدودیتهای شبکه داشته است، اظهار داشت: آمارها نشان میدهد تعداد کلیدزنیهای مدیریت بار شبکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود یکپنجم کاهش یافته که حاصل مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه افزایش تولید و مدیریت مصرف است.
وی مقابله با انشعابات غیرمجاز، جمعآوری ماینرهای غیرمجاز، ساماندهی ترانسها و کابلهای غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند و تبدیل انشعابات غیرمجاز به انشعابات قانونی را از مهمترین محورهای پروژه ملی مهتاب برشمرد و گفت: این اقدامات علاوه بر کاهش تلفات، زمینه مقابله با سوءاستفاده از برق و ایجاد بازدارندگی پایدار را فراهم کرده است.
مدیرعامل توانیر تأکید کرد: صرف جمعآوری انشعابات غیرمجاز کافی نیست و باید با دقت لازم از بازگشت تخلفات جلوگیری شود. تمامی انشعابات غیرمجاز باید یا به انشعاب دائم و قانونی تبدیل شوند و یا در صورت فراهم نبودن شرایط، بهصورت کامل و دائمی برچیده شوند.
وی همچنین جمعآوری کامل کابلها و تجهیزات غیرمجاز را از اول
ویتهای این مانور عنوان کرد و افزود: برقبهای مصرفی این انشعابات باید مطابق قانون محاسبه و از متخلفان وصول شود.
الهداد با اشاره به توسعه هوشمندسازی شبکه برق، دریافت کامل هزینه نصب کنتورهای هوشمند از افراد متخلف را الزامی دانست و بر تسریع در تعویض کنتورهای معیوب سنواتی و جاری، رسیدگی فوری به گزارشهای ثبتشده توسط مأموران و پرداخت بهموقع پاداش همکاران مشارکتکننده در اجرای این مانور بر اساس دستورالعمل ابلاغی تأکید کرد.
وی همچنین نقش واحدهای حقوقی، حراست و دستگاههای انتظامی را در اجرای موفق این طرح مهم ارزیابی کرد و گفت: این واحدها باید با حضور مؤثر خود، امنیت خاطر و پشتیبانی لازم را برای نیروهای عملیاتی در فرآیند شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز فراهم کنند.
الهداد با تأکید بر ضرورت تشدید اقدامات برای مقابله با انشعابات غیرمجاز، صیانت از حقوق مشترکان و کاهش تلفات شبکه، گفت: تمامی شرکتهای توزیع نیروی برق موظفند با دقت، سرعت و هماهنگی کامل، برنامههای ابلاغی این مانور را بهصورت کامل اجرا کنند. همچنین در خصوص رعایت اصول کارفرمایی در قراردادهای منعقده با پیمانکاران این حوزه، نظارت، کنترل و اهتمام لازم برای اجرای کامل تعهدات پیمان باید بهصورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه پیمانکاران فعال در این حوزه نیز موظف به اجرای کامل تعهدات قراردادی خود هستند، تصریح کرد: تحقق اهداف این مانور مستلزم ایفای دقیق مسئولیتها از سوی تمامی عوامل اجرایی، اعم از شرکتهای توزیع و پیمانکاران طرف قرارداد است.
مدیرعامل توانیر با اشاره به ارزش اقتصادی پروژه ملی مهتاب خاطرنشان کرد: کاهش حدود دو هزار مگاوات بار شبکه از طریق مدیریت هوشمند تلفات که بزودی محقق میشود؛ معادل احداث چندین نیروگاه بزرگ است؛ اقدامی که در صورت توسعه ظرفیت تولید، به سرمایهگذاری چند میلیارد دلاری و چندین سال زمان نیاز داشت.
وی در پایان با تأکید بر رعایت کامل اصول ایمنی در اجرای مانورها و حمایت از نیروهای عملیاتی، اظهار کرد: پروژه ملی مهتاب فرصتی تاریخی برای صنعت توزیع برق کشور است و عملکرد شرکتها در اجرای این طرح، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی مدیران عامل در پایان دوره اوج بار تابستان خواهد بود.