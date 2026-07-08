استقرار ۱۰۰۰ نیروی عملیاتی برای تامین آب در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، حسین اسماعیلیان با اشاره به تشکیل ستاد استانی تشییع اظهار کرد: مسئولیت کمیته تامین آب ذیل کارگروه زیربنایی به شرکت آب و فاضلاب مشهد واگذار شده و این کمیته وظیفه هماهنگی و تامین آب در محورهای ورودی استان، مسیرهای تردد زائران و شهر مشهد را بر عهده دارد.

او افزود: با وجود قرار داشتن مشهد در شرایط تنش آبی و همزمانی مراسم با اوج مصرف تابستان، از چند ماه گذشته برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا آب مورد نیاز زائران و مجاوران بدون مشکل تأمین شود.

رئیس کمیته تامین آب ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد با بیان اینکه آبرسانی به تمامی موکب‌های مسیرهای ورودی استان و شهر مشهد در دستور کار قرار دارد، گفت: تامین آب پایدار موکب‌ها، مراکز درمانی، امدادی و خدماتی و همچنین سرویس‌های بهداشتی موقت با هماهنگی شهرداری انجام خواهد شد.

اسماعیلیان با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده زائران در مشهد بیان کرد: به دلیل برگزاری مراسم تدفین در مشهد و ماندگاری دو تا سه روزه زائران، برنامه‌ریزی برای تأمین آب در بازه‌ای حدود یک هفته پس از مراسم نیز انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ادامه داد: چهار محور اصلی تردد زائران شامل مسیر فرودگاه تا میدان ۱۵ خرداد، پایانه مسافربری تا حرم مطهر، میدان فردوسی تا حرم و محور طبرسی شمالی تا حرم، تحت پوشش کامل خدمات آبرسانی قرار خواهند گرفت.

حسین اسماعیلیان از استقرار حدود ۲۵۰ تانکر آب شامل ۱۸۰ تانکر سیار خبر داد و گفت: بخش عمده این تانکرها با همکاری وزارت نیرو و استانداری از سایر استان‌ها به مشهد اعزام می‌شوند تا در کنار شبکه آب شهری، نیازهای احتمالی را پوشش دهند. در مسیرهای اصلی نیز شیرهای برداشت آب در تقاطع‌ها و با رعایت ملاحظات ایمنی جانمایی می‌شوند تا زائران و موکب‌ها به آب شرب دسترسی آسان داشته باشند.

او با بیان اینکه بیش از ۱۰۰۰ نفر از کارکنان شرکت آب و فاضلاب در طول مراسم به صورت شبانه‌روزی مستقر خواهند بود، اظهار کرد: تیم‌های فنی، خودروهای عملیاتی و نیروهای موتوری برای رفع سریع هرگونه مشکل احتمالی در شبکه آب آماده خدمت‌رسانی هستند.

رئیس کمیته تامین آب ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد همچنین از هماهنگی کامل با دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای کنترل کیفیت آب خبر داد و گفت: تمامی تانکرهای آبرسان به سامانه GPS مجهز هستند و به صورت برخط رصد می‌شوند تا کیفیت و سلامت آب تضمین شود.

اسماعیلیان تاکید کرد: خدمات آبرسانی تنها به موکب‌های دارای مجوز رسمی ارائه می‌شود و موکب‌های فاقد مجوز امکان دریافت خدمات از کمیته آب را نخواهند داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد در ادامه با اشاره به برآورد مصرف آب در ایام مراسم گفت: برای هر زائر حدود ۶ لیتر آب پیش‌بینی شده که بخشی از آن از طریق شبکه آب شهری و بخشی نیز از طریق آب بسته‌بندی تامین خواهد شد و از نظر تامین آب، جای نگرانی وجود ندارد، هرچند ممکن است در برخی نقاط با افت فشار موقت مواجه شویم که برای آن نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

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