هر یک لیتر صرفه جویی کشور را از واردات روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین بینیاز میکند
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: در گذشته تلاش میشد با افزایش ناگهانی قیمتها مصرف کنترل شود که تبعات اجتماعی سنگینی به همراه داشت. اما در الگوی جدید، قیمتها ثابت میماند و درمقابل یک نظام انگیزشی طراحی شده است که منفعت مالی حاصل از هر میزان صرفهجویی، مستقیم به خود مصرفکننده (اعم از خانوار و صنعت) پرداخت میشود.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، اسماعیل سقاب اصفهانی در دیدار با حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری، با اشاره به ناترازی شدید انرژی در کشور، بیان کرد: دولت بهصورت شبانهروزی برای واردکردن ظرفیتهای جدید به چرخه تولید تلاش میکند، اما تولید بهتنهایی پاسخگوی مصرف نیست و بهینهسازی مصرف یک ضرورت حیاتی است.
وی با تبیین رویکرد جدید قانون برنامه هفتم توسعه افزود: در گذشته تلاش میشد با افزایش ناگهانی قیمتها مصرف کنترل شود که تبعات اجتماعی سنگینی داشت. اما در الگوی جدید، قیمتها ثابت میماند و درمقابل یک نظام انگیزشی طراحی شده است که منفعت مالی حاصل از هر میزان صرفهجویی، مستقیم به خود مصرفکننده (اعم از خانوار و صنعت) پرداخت میشود.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی از سازوکار جدید صندوق بهینهسازی برای حمایت از پروژهها خبر داد و تصریح کرد: برای ایجاد انگیزه در صنایع امکان تأمین بخشی از هزینههای بهینهسازی بهصورت پیشپرداخت (با اخذ تضامین لازم) فراهم شده است تا صنایع بتوانند بدون دغدغه نقدینگی، تجهیزات خود را ارتقا دهند و هزینه آن را از محل صرفهجویی محققشده تسویه کنند.
سقاب اصفهانی با تأکید بر اینکه کاهش مصرف حتی یک لیتر بنزین در روز توسط هر خودرو، کشور را از واردات روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین بینیاز میکند، گفت: بخشی از این هدف با اصلاح رفتار مردم محقق میشود، اما بخش عمده آن به کیفیت فناوریها، خودروها و ساختمانها بستگی دارد.
حمایت از خدمات فناوری بار اول
حسین افشین نیز در این دیدار بیان کرد: برنامه نوآوری بار اول با هدف تسری نگاه تولیدمحور به خدمات فناورانه طراحی شده و بر این اساس، شرکتهای دانشبنیان میتوانند با بهرهگیری از هوش مصنوعی، تجهیزات کممصرف و فناوریهای پیشرفته، پروژههای کاهش مصرف انرژی را در صنایع بزرگ (فولاد، پتروشیمی، صنایع غذایی و...) اجرا کنند.
وی افزود: طبق این الگو، محصولات و خدمات فناورانهای که برای نخستین بار در کشور اجرا میشوند، از طیکردن فرایندهای طولانی اداری و مناقصهها معاف هستند و امکان انعقاد قرارداد مستقیم میان صنعت و شرکت دانشبنیان فراهم است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری با تشریح مدل تأمین مالی طرحهای بهینهسازی انرژی اعلام کرد: حداکثر ۵۰ درصد منابع مالی هر پروژه از محل تسهیلات ارزانقیمت معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین میشود و ۵۰ درصد باقیمانده به عهده صنعت متقاضی خواهد بود.
افشین با اشاره به محاسبات دقیق انجامشده برای بازدهی این طرح گفت: اجرای این برنامه میتواند سالانه بین یکونیم تا ۲ میلیارد مترمکعب در مصرف گاز طبیعی صرفهجویی ایجاد کند.