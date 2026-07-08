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پرواز‌های فرودگاه امام به روال عادی بازگشت

پرواز‌های فرودگاه امام به روال عادی بازگشت
کد خبر : 1810290
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شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اعلام‌ کرد: عملیات پروازی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از ساعت ۰۵:۰۰ صبح روز چهارشنبه (۱۷ تیرماه ۱۴۰۵) به روال عادی بازگشته است و همه پرواز‌ها طبق زمان‌بندی تعیین‌شده انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در همین راستا، از همه مسافران تقاضا می‌شود به‌منظور اطمینان از وضعیت پرواز خود، پیش از عزیمت به فرودگاه، آخرین اطلاعات پروازی را از طریق شرکت هواپیمایی مربوطه، وب‌سایت رسمی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به نشانی www.ikac.ir و یا تماس با سامانه پاسخگویی به شماره ۰۹۶۳۳۰ پیگیری کنند.

 

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