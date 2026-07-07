پیام تقدیر مدیرعامل بیمه البرز از حضور پرشور و تلاش مخلصانه همکاران در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بیمه البرز؛ مدیرعامل بیمه البرز در پیامی از حضور پرشور و تلاش مخلصانه همکاران در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب قدردانی کرد.

در پیام نیما نوراللهی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره بیمه البرز آمده است: «خانواده بزرگ، دلسوز، پر تلاش و افتخارآفرین بیمه البرز؛ آیین تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید و فرزانه‌مان، حماسه‌ای بزرگ از جنس وفاداری و انسجام ملی بود. روزهایی ماندگار که با وجود اندوهی سنگین، عظمت و اقتدار ملت شریف ایران را بار دیگر به رخ جهانیان کشید.

در این میان، حضور پرشور و تکاپوی مخلصانه شما همکاران غیورم در بیمه البرز، برگ زرین دیگری بر افتخارات این شرکت بزرگ افزود. شما عزیزان با همتی بلند و غیرتی ستودنی، در قالب مواکبِ خدمت رسانی، شبانه روزی پای کار ایستادید و چتر حمایت، مهر و اصالتِ بیمه البرز را در مسیر زائران و سوگواران گشودید.

دیدن این همه ایثار و تعهد، مایه سربلندی و مباهات بنده است؛ خدا قوت و دست مریزاد که با این حرکت جهادی، معنای واقعی مسئولیت اجتماعی را تجلی بخشیدید.

همچنین وظیفه خود می‌دانم از همدلی و همراهی منسجم سایر شرکت‌ها و همکاران گرامی در صنعت بیمه کشور که دوشادوش یکدیگر در این روزهای تاریخی به مردم خدمت کردند و مایه افتخار این خانواده بزرگ شدند، صمیمانه قدردانی کنم.

با ادای احترام به روح بلند رهبر فرزانه و شهیدمان، از خداوند متعال برای یکایک شما همکارانِ وفادار و خدوم خانواده بیمه البرز، سلامتی، بهروزی و توفیق روزافزون در مسیر خدمت به این مرز و بوم را مسئلت دارم.»

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