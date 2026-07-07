به گزارش ایلنا، سام آزادی، مدیر منطقه پستی شمال غرب تهران، با اشاره به افزایش چشمگیر درخواست‌های صدور و توزیع گذرنامه زیارتی در روزهای اخیر، اظهار کرد: از ۲۷ خرداد تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۱۷۱ هزار و ۸۳۷ فقره گذرنامه عادی و ۲۲۸ هزار و ۶۹۷ فقره گذرنامه زیارتی از طریق شبکه پستی دریافت، پردازش و به نشانی متقاضیان ارسال شده است.

وی افزود: با اعلام برگزاری بخشی از آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید در کشور عراق، تقاضا برای دریافت گذرنامه زیارتی به شکل قابل توجهی افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که تنها در فاصله اول تا پانزدهم تیرماه، ۱۸۸ هزار و ۸۵۰ فقره گذرنامه زیارتی از طریق شبکه پستی دریافت و به متقاضیان تحویل شده است.

مدیر منطقه پستی شمال غرب تهران با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته ۶۵ هزار و ۴۱۳ فقره گذرنامه زیارتی توزیع شده بود، تصریح کرد: آمار امسال نشان‌دهنده رشد نزدیک به سه‌برابری توزیع گذرنامه‌های زیارتی در این بازه زمانی است.

آزادی با تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی شرکت ملی پست به زائران گفت: تمامی واحدهای اجرایی و عملیاتی شرکت با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت هستند تا گذرنامه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با دقت به دست متقاضیان برسد و زائران بتوانند بدون دغدغه در آیین‌های مذهبی و مراسم تشییع رهبر شهید حضور یابند.

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