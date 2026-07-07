همزمان با تشییع رهبر شهید؛
توزیع گذرنامههای زیارتی سه برابر شد
همزمان با برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید در کشور عراق، افزایش تقاضا برای دریافت گذرنامه زیارتی موجب شد شرکت ملی پست با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای عملیاتی، توزیع این خدمت را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به سه برابر افزایش دهد.
به گزارش ایلنا، سام آزادی، مدیر منطقه پستی شمال غرب تهران، با اشاره به افزایش چشمگیر درخواستهای صدور و توزیع گذرنامه زیارتی در روزهای اخیر، اظهار کرد: از ۲۷ خرداد تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۱۷۱ هزار و ۸۳۷ فقره گذرنامه عادی و ۲۲۸ هزار و ۶۹۷ فقره گذرنامه زیارتی از طریق شبکه پستی دریافت، پردازش و به نشانی متقاضیان ارسال شده است.
وی افزود: با اعلام برگزاری بخشی از آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید در کشور عراق، تقاضا برای دریافت گذرنامه زیارتی به شکل قابل توجهی افزایش یافت؛ بهگونهای که تنها در فاصله اول تا پانزدهم تیرماه، ۱۸۸ هزار و ۸۵۰ فقره گذرنامه زیارتی از طریق شبکه پستی دریافت و به متقاضیان تحویل شده است.
مدیر منطقه پستی شمال غرب تهران با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته ۶۵ هزار و ۴۱۳ فقره گذرنامه زیارتی توزیع شده بود، تصریح کرد: آمار امسال نشاندهنده رشد نزدیک به سهبرابری توزیع گذرنامههای زیارتی در این بازه زمانی است.
آزادی با تأکید بر تداوم خدمترسانی شرکت ملی پست به زائران گفت: تمامی واحدهای اجرایی و عملیاتی شرکت با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت هستند تا گذرنامهها در کوتاهترین زمان ممکن و با دقت به دست متقاضیان برسد و زائران بتوانند بدون دغدغه در آیینهای مذهبی و مراسم تشییع رهبر شهید حضور یابند.