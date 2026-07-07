قیمت نفت افزایش یافت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز سه‌شنبه (۱۶ تیر) در پی تازه‌ترین تحولات مربوط به منطقه خاورمیانه و نکرانی‌های درباره عرضه انرژی قیمت‌های جهانی نفت خام را بیش از یک دلار افزایش داد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۹ و ۳۹ دقیقه صبح روز سه‌شنبه به وقت گرینویچ با ۸۹ سنت یا ۱.۲۴ درصد افزایش به ۷۲ دلار و ۸۸ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۷۱ سنت یا ۱.۰۴ درصد افزایش، ۶۹ دلار و ۲۶ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

اوله هانسن، تحلیلگر بانک ساکسو، در این باره گفت: عامل اصلی مربوط به تحولات در خاورمیانه است، این موضوع، تاحدودی ریسک ژئوپلیتیک را به قیمت‌ها بازمی‌گرداند. این مقدار در مقایسه با آنچه در گذشته دیده‌ایم، زیاد نیست، اما عامل اصلی افزایش قیمت در بازار است.

وی افزود: بنابراین اگر تنش بیشتری وجود داشته باشد، سطح طبیعی بعدی برای قیمت نفت ۷۵ دلار باید در نظر گرفته شود و به ۸۰ دلار نمی‌رسد.

سرمایه‌گذاران در حال رصد مذاکرات بین آمریکا و ایران و پیامدهای آن برای حمل و نقل از طریق تنگه هرمز هستند، آبراهی که پیش از آغاز جنگ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، محل عبور یک پنجم از عرضه روزانه نفت و گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) جهان بود.

داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که ژاپن در این ماه با عبور دو ابرنفتکش ژاپنی حامل محموله‌های نفت خام عربستان سعودی از تنگه هرمز در روز سه‌شنبه، شاهد افزایش تحویل نفت خام از مقصد خاورمیانه خواهد بود.

بانک سوسیته جنرال پیش‌بینی کرد که بازار نفت در اواخر سال ۲۰۲۶ و تا سال ۲۰۲۷ میلادی از کمبود عرضه به سمت مازاد عرضه گام بر می‌دارد، زیرا رشد عرضه از روند کند رشد تقاضا پیشی می‌گیرد.

این بانک فرانسوی پیش‌بینی قیمت نفت خود را برای سه ماه چهارم سال ۲۰۲۶ از ۸۳ دلار به ۷۵ دلار برای هر بشکه و در سال ۲۰۲۷ از ۷۹ دلار به میانگین ۷۳ دلار به ازای هر بشکه کاهش داد و اعلام کرد که ذخیره‌سازی‌های نفت خام باید به تدریج پر شوند، اگرچه احتمال دارد نوسان‌ها همچنان بالا باشد.

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