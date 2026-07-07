صدور و تمدید مجوز فعالیت چند مرکز تجاری ایران
سازمان توسعه تجارت ایران ، مجوز فعالیت مراکز تجاری ایران در تانزانیا، بغداد، نیجریه و عمان را تمدید و مجوز فعالیت مراکز تجاری تیانجین چین، پکن چین، کپنهاگ دانمارک و تاجیکستان را نیز صادر کرد.
به گزارش ایلنا، توسعه زیرساختهای تجارت خارجی، تقویت حضور هدفمند در بازارهای بینالمللی و ایجاد شبکهای منسجم برای معرفی توانمندیهای صادراتی کشور، از مهمترین برنامههای سازمان توسعه تجارت ایران در مسیر افزایش صادرات غیرنفتی و گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای هدف به شمار میرود.
به همین منظور ، راهاندازی و حمایت از مراکز تجاری ایران در کشورهای مختلف، به عنوان بازوی اجرایی توسعه بازار، نقش موثری در معرفی محصولات ایرانی، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی و رفع موانع ورود کالاهای ایرانی به بازارهای خارجی ایفا میکند.
سازمان توسعه تجارت ایران با هدف توسعه این شبکه و افزایش اثربخشی آن، تاکنون مجوز فعالیت حدود ۵۰ مرکز تجاری را در کشورهای مختلف صادر کرده و روند ایجاد و تقویت این مراکز را متناسب با اولویتهای تجاری کشور همچنان دنبال میکند.
در تازهترین اقدامات این سازمان، مجوز فعالیت مراکز تجاری ایران در تانزانیا، بغداد، نیجریه و عمان تمدید شد تا این مراکز همچنان به ارائه خدمات بازاریابی، توسعه بازار، شناسایی فرصتهای تجاری، حمایت از صادرکنندگان ایرانی و تسهیل ارتباطات تجاری با بازارهای هدف ادامه دهند.
همچنین سازمان توسعه تجارت ایران مجوز فعالیت مراکز تجاری و بازاریابی محصولات ایرانی در تیانجین چین، پکن چین، کپنهاگ دانمارک و تاجیکستان را نیز صادر کرد.
این مراکز با هدف معرفی توانمندیهای تولیدی و صادراتی کشور، بازاریابی محصولات ایرانی، ارائه خدمات مشاورهای به فعالان اقتصادی، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، برگزاری نشستهای تجاری، ایجاد ارتباط میان تجار ایرانی و طرفهای خارجی و تسهیل حضور بنگاههای اقتصادی کشور در بازارهای هدف فعالیت خواهند کرد.
گسترش شبکه مراکز تجاری ایران در بازارهای هدف، یکی از راهبردهای سازمان توسعه تجارت ایران برای افزایش سهم کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی، تقویت صادرات غیرنفتی، تنوعبخشی به مقاصد صادراتی و فراهم کردن زمینه حضور پایدار شرکتهای ایرانی در عرصه تجارت بینالملل است و این سازمان با توسعه این مراکز، تلاش دارد بستر مناسبی برای افزایش تعاملات اقتصادی، توسعه همکاریهای تجاری و ارتقای جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای بینالمللی فراهم کند.