به گزارش ایلنا؛ امروز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۸ هزار و ۱۶۳ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۶ هزار و ۸۲۹ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۹ هزار و ۲۸۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۷ هزار و ۷۵۸ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۳۴۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۹۸۰ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۸۸۳ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۸۰۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۶۰۷ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۵۳ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۳۹ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۱ هزار و ۲۹۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۰ و ۴۷۷ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۶ هزار و ۷۵۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۵ هزار و ۸۸۵ تومان است.