سرپرست شرکت بازرگانی نفت ایران منصوب شد

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در متن حکم حمید بورد آمده است:

«نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی به‌موجب این حکم به‌عنوان سرپرست شرکت بازرگانی نفت ایران (NICO) منصوب می‌شوید.

نظر به حساسیت و اهمیت شرکت مذکور، ضرورت دارد نسبت به ارتقای نقش این شرکت در سطوح بین‌المللی و برقراری هرچه بیشتر انضباط مالی در امور آن، اقدام لازم را معمول و گزارش‌های دوره‌ای از بهبود عملکرد را به اینجانب ارائه نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری مدیران و کارکنان ارزشمند آن مجموعه در انجام مأموریت‌های محوله موفق و مؤید باشید.»

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