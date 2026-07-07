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سرپرست شرکت بازرگانی نفت ایران منصوب شد

سرپرست شرکت بازرگانی نفت ایران منصوب شد
کد خبر : 1809967
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مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی علی‌اکبر پورابراهیم را به‌عنوان سرپرست شرکت بازرگانی نفت ایران منصوب کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در متن حکم حمید بورد آمده است:

«نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی به‌موجب این حکم به‌عنوان سرپرست شرکت بازرگانی نفت ایران (NICO) منصوب می‌شوید.

نظر به حساسیت و اهمیت شرکت مذکور، ضرورت دارد نسبت به ارتقای نقش این شرکت در سطوح بین‌المللی و برقراری هرچه بیشتر انضباط مالی در امور آن، اقدام لازم را معمول و گزارش‌های دوره‌ای از بهبود عملکرد را به اینجانب ارائه نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری مدیران و کارکنان ارزشمند آن مجموعه در انجام مأموریت‌های محوله موفق و مؤید باشید.»

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