فرودگاه مشهد پنجشنبه تعطیل است / پروازهای مهرآباد عادی شد

مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وضعیت پروازهای مهرآباد اظهار داشت: از صبح امروز وضعیت پروازهای مهرآباد به حالت عادی برگشت.

وی از تعطیلی فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد در روز ١٨ تیر ماه خبر داد و گفت: فرودگاه مشهد روز پنجشنبه ١٨ تیر ماه به دلیل انتقال پیکر امام شهید به این فرودگاه و برگزاری مراسم تشییع تعطیل می‌شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین درباره پروازها به مقصد عراق ادامه داد: همانطور که اعلام شد به دلیل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، فرودگاه نجف به مدت ۴ روز برای تمام پروازها تعطیل است و طبیعتاً ایرلاین‌های ایرانی هم امکان پرواز به فرودگاه نجف را ندارند.

اخوان تاکید کرد: از این رو تمام پروازهای نجف به مقاصد دیگری از عراق به ویژه بغداد منتقل شده که با توجه به استقبال و افزایش تقاضا، پروازهای فوق‌العاده هم در نظر گرفته شد.

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