سخنگوی سازمان هواپیمایی در گفتوگو با ایلنا:
فرودگاه مشهد پنجشنبه تعطیل است / پروازهای مهرآباد عادی شد
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه از صبح امروز پروازهای فرودگاه مهرآباد به حالت عادی برگشت، گفت: فرودگاه مشهد پنجشنبه ١٨ تیر ماه تعطیل است.
مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وضعیت پروازهای مهرآباد اظهار داشت: از صبح امروز وضعیت پروازهای مهرآباد به حالت عادی برگشت.
وی از تعطیلی فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد در روز ١٨ تیر ماه خبر داد و گفت: فرودگاه مشهد روز پنجشنبه ١٨ تیر ماه به دلیل انتقال پیکر امام شهید به این فرودگاه و برگزاری مراسم تشییع تعطیل میشود.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین درباره پروازها به مقصد عراق ادامه داد: همانطور که اعلام شد به دلیل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، فرودگاه نجف به مدت ۴ روز برای تمام پروازها تعطیل است و طبیعتاً ایرلاینهای ایرانی هم امکان پرواز به فرودگاه نجف را ندارند.
اخوان تاکید کرد: از این رو تمام پروازهای نجف به مقاصد دیگری از عراق به ویژه بغداد منتقل شده که با توجه به استقبال و افزایش تقاضا، پروازهای فوقالعاده هم در نظر گرفته شد.