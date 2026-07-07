به گزارش ایلنا، سید مصطفی هاشمی گلپایگانی در حاشیه بازدید از مواکب مستقر در مسیرهای ورودی شهر قم اظهار داشت: به منظور تکریم زائرین حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و شرکت‌کنندگان در مراسم بدرقه آقای شهید ایران، هلدینگ صنایع و معادن غدیر با تمام توان پای کار آمده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته افزود: در حال حاضر ۱۳ موکب و ۱۳ آشپزخانه مجهز جهت ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی از عزاداران دایر شده است که از آن جمله می‌توان به موکب مستقر در عوارضی تهران _ قم اشاره کرد که خدمت‌رسانی را آغاز نموده است.

مدیرعامل هلدینگ صنایع و معادن غدیر با بیان اینکه ظرفیت طبخ و توزیع غذا در هر وعده ۱۵ هزار پرس است، تصریح کرد: این خدمت‌رسانی در قالب ۶ وعده غذایی طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (صبح، ظهر و شب) برای زائرین عزیز پیش‌بینی شده و با نظارت مستمر در حال اجراست.

هاشمی در پایان ضمن ابراز تأثر عمیق از فقدان رهبر فرزانه انقلاب، خاطرنشان کرد: امیدواریم به برکت خون پاک این رهبر عظیم‌الشان، امنیت و ثبات بیش از پیش در میهن اسلامی مستقر گردد و شاهد انتقام قاطع از عاملان این جنایت بزرگ باشیم.

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