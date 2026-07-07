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بسیج امکانات هلدینگ صنایع و معادن غدیر برای خدمت‌رسانی به زائرین و مشایعین در قم

بسیج امکانات هلدینگ صنایع و معادن غدیر برای خدمت‌رسانی به زائرین و مشایعین در قم
کد خبر : 1809910
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مدیرعامل هلدینگ صنایع و معادن غدیر از تمهیدات ویژه این مجموعه برای میزبانی از زائران و مشایعین مراسم بدرقه آقای شهید ایران در شهر مقدس قم خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید مصطفی هاشمی گلپایگانی در حاشیه بازدید از مواکب مستقر در مسیرهای ورودی شهر قم اظهار داشت: به منظور تکریم زائرین حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و شرکت‌کنندگان در مراسم بدرقه آقای شهید ایران، هلدینگ صنایع و معادن غدیر با تمام توان پای کار آمده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته افزود: در حال حاضر ۱۳ موکب و ۱۳ آشپزخانه مجهز جهت ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی از عزاداران دایر شده است که از آن جمله می‌توان به موکب مستقر در عوارضی تهران _ قم اشاره کرد که خدمت‌رسانی را آغاز نموده است.

مدیرعامل هلدینگ صنایع و معادن غدیر با بیان اینکه ظرفیت طبخ و توزیع غذا در هر وعده ۱۵ هزار پرس است، تصریح کرد: این خدمت‌رسانی در قالب ۶ وعده غذایی طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (صبح، ظهر و شب) برای زائرین عزیز پیش‌بینی شده و با نظارت مستمر در حال اجراست.

هاشمی در پایان ضمن ابراز تأثر عمیق از فقدان رهبر فرزانه انقلاب، خاطرنشان کرد: امیدواریم به برکت خون پاک این رهبر عظیم‌الشان، امنیت و ثبات بیش از پیش در میهن اسلامی مستقر گردد و شاهد انتقام قاطع از عاملان این جنایت بزرگ باشیم.

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