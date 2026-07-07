خدمترسانی شبانهروزی هلدینگ بینالمللی توسعه صنعت و معدن غدیر به زائران در قم
قائممقام هلدینگ بینالمللی توسعه صنعت و معدن غدیر از بسیج گسترده ظرفیتهای این مجموعه برای ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی به زائران مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» در استان قم خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمود کاظمی در حاشیه بازدید از موکبهای مستقر در قم اظهار داشت: هلدینگ بینالمللی توسعه صنعت و معدن غدیر به منظور خدمترسانی به زائرین و مجاورین حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، تمامی توان پشتیبانی خود را برای مدیریت آشپزخانهها و مواکب خدمترسان به کار گرفته است.
وی با اشاره به گستردگی عملیات اجرایی این مجموعه افزود: در حال حاضر ۱۳ آشپزخانه مجهز تحت پشتیبانی این هلدینگ در حال پخت غذا بوده و ۱۳ موکب در سطح استان و حریم شهر قم، وظیفه توزیع اقلام رفاهی و پذیرایی از زائران را بر عهده دارند.
کاظمی با تقدیر از حضور پرشور و حماسی مردم در مراسم بدرقه آقای شهید ایران، خاطرنشان کرد: شاهد بودیم که مردم عزیز در این مراسم سنگ تمام گذاشتند. امیدواریم با استمرار این حضور باشکوه در مراسم پیشرو، بار دیگر شاهد نمایش اقتدار و اتحاد ملت در برابر توطئههای دشمنان باشیم.