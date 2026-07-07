ایلنا گزارش میدهد؛
عقبنشینی طلا زیر فشار نفت و انتظارات نرخ بهره؛ تنش هرمز همچنان محرک
قیمت جهانی طلا برای دومین روز متوالی شاهد فروش بود و در جلسه آسیا روز سهشنبه تا محدوده ۴۱۲۵ تا ۴۱۲۴ دلار عقب نشست
به گزارش خبرنگار ایلنا، قیمت جهانی طلا برای دومین روز متوالی شاهد فروش بود و در جلسه آسیا روز سهشنبه تا محدوده ۴۱۲۵ تا ۴۱۲۴ دلار عقب نشست. همزمان، قیمت نفت خام در پی تنشهای تازه در تنگه هرمز که نگرانیهای تورمی را دوباره پررنگ میکند، افزایش یافت. این عامل از سوی دیگر میتواند بهعنوان حمایت از بازده اوراق قرضه خزانهداری آمریکا عمل و در نتیجه، سرمایهگذاران را از فلز زردِ بدون بازده دورتر کند.
با این حال، نشانههای کاهش شرطبندیها درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و همچنین کاهش تقاضای دلار میتواند از افت شدیدتر طلا جلوگیری کند.
تنش هرمز؛ گزارش حادثه برای یک نفتکش
سطح تنشها در تنگه هرمز همچنان بالاست؛ تهران تلاش میکند کنترل راهبردی خود را تثبیت کند و قصد دارد از کشتیهای عبوری از این آبراه عوارض دریافت کند. البته، ایران این اقدام را با عنوان امنیت، نظارت بر کشتیها و حفاظت از محیط زیست اعلام میکند، نه «عوارض».
در عین حال، یک آژانس دریایی گزارش داد که یک نفتکش هنگام عبور از تنگه، با یک پرتابه ناشناس مواجه شده است. این رویداد میتواند توافق شکننده میان آمریکا و ایران را پیچیدهتر و در عین حال تا حدی از قیمت نفت حمایت میکند.
دادههای آمریکا؛ تعدیل انتظارات از نرخ بهره فدرال در کنار تردید بازار
گزارش ضعیف اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) برای ژوئن پیشبینیهای بازار درباره افزایش هزینههای استقراض را تعدیل کرد. در واقع، معاملهگران انتظار خود از یک تا دو افزایش نرخ در سال 2026 را به بازه صفر تا یک افزایش تغییر دادهاند. این تحول احتمالاً باعث میشود خریداران دلار در حالت تدافعی قرار بگیرند و از رشد شرطبندیهای نزولی تهاجمی علیه طلا جلوگیری شود.
همچنین، شاخص ISM خدمات در ژوئن از ۵۴.۵ به ۵۴.۰ کاهش یافت (همسو با پیشبینی اجماع) و اثر محدودی بر خریداران دلار داشت.
با وجود این، بازار در مورد مسیر سیاست فدرال هنوز موضع قطعی ندارد و منتظر سیگنالهای جدید است. به همین دلیل، توجه سرمایهگذاران به جلسه/صورتجلسه FOMC در روز چهارشنبه معطوف شده است.
از سوی دیگر، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان میتواند تقاضا برای دلار را بالا ببرد و برای طلا فشار ایجاد کند. در مقابل، زمینه بنیادی فعلی همراه با احتیاط درباره ادامه بازیابی پس از لمس کف اخیر، میتواند مانع از فروش قدرتمند پس از جهش اخیر شود.