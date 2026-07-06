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پویایی چرخه حمل‌ونقل جاده‌ای با جابه‌جایی ۱۴۰ میلیون تُن کالا در بهار ۱۴۰۵

پویایی چرخه حمل‌ونقل جاده‌ای با جابه‌جایی ۱۴۰ میلیون تُن کالا در بهار ۱۴۰۵
کد خبر : 1809749
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مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از صدور ۹ میلیون بارنامه و جابه‌جایی ۱۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع کالا از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی در شبکه راه‌های کشور طی سه ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مهرداد حمداللهی گفت: در بازه زمانی یادشده، ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تُن کالای ساختمانی و معدنی و ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تُن کالای کشاورزی، دامی و غذایی در سطح راه‌ها جابه‌جا شده است.
وی اظهار داشت: طی سه ماه نخست سال جاری، پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تُن انواع کالای اساسی و نهاده‌های دامی از بنادر کشور تخلیه و توسط ناوگان بخش حمل‌ونقل عمومی در سطح جاده‌ها حمل و توزیع شد.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالا سازمان راهداری ادامه‌داد: در حال حاضر، بیش از یک میلیون و ۳۵۸ هزار نفر راننده به همراه خانواده تحت پوشش آنان در سایت بیمه تکمیلی درمان ثبت‌نام کرده‌اند و از خدمات بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث رانندگان استفاده می‌کنند.

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