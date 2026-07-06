به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی ذوب‌آهن اصفهان، جمعی از تلاشگران این صنعت مادر با هدف شرکت در مراسم بدرقه و تشییع «آقای شهید ایران» و تجدید میثاق با آرمان‌های آن شهید والامقام، عازم شهر مقدس قم شدند.

بر اساس این گزارش، تلاشگران ذوب‌آهن اصفهان با ۶ دستگاه اتوبوس، شامگاه امروز پس از اقامه نماز مغرب و عشا، اصفهان را به مقصد قم ترک کردند تا در آیین باشکوه تشییع و وداع با پیکر مطهر «آقای شهید ایران» حضور یابند. این حضور، جلوه‌ای از ارادت قلبی تلاشگران ذوب‌آهن اصفهان به شخصیتی است که همواره حامی حقیقی تولید و استقلال صنعتی کشور بود.

طبق برنامه‌ریزی‌های اعلام‌شده، مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران در روز سه‌شنبه 16 تیر ماه به شرح زیر برگزار خواهد شد:

مراسم وداع؛ از سحرگاه سه‌شنبه در مسجد مقدس جمکران آغاز می‌شود.

اقامه نماز بر پیکر مطهر؛ حوالی ساعت ۶ صبح در مسجد جمکران برگزار خواهد شد.

مسیر تشییع؛ پیکر مطهر پس از اقامه نماز، از مسجد جمکران به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) تشییع خواهد شد.

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