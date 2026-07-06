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اعزام کاروان تلاشگران ذوب‌آهن اصفهان به آیین تشییع «آقای شهید ایران» در شهر مقدس قم

اعزام کاروان تلاشگران ذوب‌آهن اصفهان به آیین تشییع «آقای شهید ایران» در شهر مقدس قم
کد خبر : 1809741
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جمعی از تلاشگران این صنعت مادر با هدف شرکت در مراسم بدرقه و تشییع «آقای شهید ایران» و تجدید میثاق با آرمان‌های آن شهید والامقام، عازم شهر مقدس قم شدند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی ذوب‌آهن اصفهان، جمعی از تلاشگران این صنعت مادر با هدف شرکت در مراسم بدرقه و تشییع «آقای شهید ایران» و تجدید میثاق با آرمان‌های آن شهید والامقام، عازم شهر مقدس قم شدند.

بر اساس این گزارش، تلاشگران ذوب‌آهن اصفهان با ۶ دستگاه اتوبوس، شامگاه امروز پس از اقامه نماز مغرب و عشا، اصفهان را به مقصد قم ترک کردند تا در آیین باشکوه تشییع و وداع با پیکر مطهر «آقای شهید ایران» حضور یابند. این حضور، جلوه‌ای از ارادت قلبی تلاشگران ذوب‌آهن اصفهان به شخصیتی است که همواره حامی حقیقی تولید و استقلال صنعتی کشور بود.

طبق برنامه‌ریزی‌های اعلام‌شده، مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران در روز سه‌شنبه 16 تیر ماه به شرح زیر برگزار خواهد شد:

مراسم وداع؛ از سحرگاه سه‌شنبه در مسجد مقدس جمکران آغاز می‌شود.

اقامه نماز بر پیکر مطهر؛ حوالی ساعت ۶ صبح در مسجد جمکران برگزار خواهد شد.

مسیر تشییع؛ پیکر مطهر پس از اقامه نماز، از مسجد جمکران به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) تشییع خواهد شد.

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