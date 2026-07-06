به گزارش ایلنا؛ ذوب‌آهن اصفهان به زائران و شرکت کنندگان در مراسم، اسکان، ایاب و ذهاب و خدمات بهداشتی درمانی ارائه می‌دهد.

در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، انقلابی و فرهنگی و با هدف همراهی با ملت عزیز ایران در برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر سیدالشهدای انقلاب اسلامی زعیم عالیقدر جهان تشیع، رهبر و قائد عظیم‌الشأن حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی الحسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) ، شرکت ذوب‌آهن اصفهان با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی، درمانی، حمل و نقل، فرهنگی، رسانه‌ای، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ را در فاصله زمانی ۱۳ تا ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی و ارائه می‌دهد.

این اقدامات با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان و مشارکت فعال کارکنان و خانواده بزرگ ذوب‌آهن اصفهان، در راستای تسهیل حضور مشتاقان، ارائه خدمات پشتیبانی، اطلاع‌رسانی مؤثر و فضاسازی محیطی مناسب انجام می‌شود.

پشتیبانی حمل و نقل و اعزام زائران

۸۰ دستگاه اتوبوس با هماهنگی استانداری اصفهان به منظور انتقال زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم و ۱۰ دستگاه اتوبوس منظور انتقال زائران شهرستان لنجان اعزام شدند و برنامه‌ریزی و تأمین تسهیلات لازم برای اعزام کارکنان شرکت و همچنین اعزام ۶ دستگاه اتوبوس جهت اعزام کارکنان شرکت برای حضور در مراسم انجام شد.

خدمات امدادی و درمانی

یک دستگاه آمبولانس مجهز به همراه پزشک‌یار و پرستار جهت ارائه خدمات و فوریت‌های پزشکی اعزام شدند.

اسکان و رفاه زائران

امکانات مورد نیاز برای اسکان زائران در محل متل فولادشهر به منظور رفاه و خدمت‌رسانی مناسب به شرکت‌کنندگان پیش‌بینی، تجهیز و تأمین شد.

فضاسازی و تبلیغات محیطی

اجرای گسترده تبلیغات محیطی و پرچم‌آرایی در سطح شرکت و مجتمع ذوب‌آهن اصفهان متناسب با فضای مراسم و همچنین طراحی، چاپ و توزیع ۴ هزار برگ پوستر با محوریت «رهبر شهید» برای استفاده در برنامه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی انجام شد.

اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های رسانه‌ای

اطلاع‌رسانی مستمر و انتشار فراخوان به منظور حضور کارکنان و خانواده بزرگ ذوب‌آهن اصفهان در مراسم و همچنین تهیه، تولید و انتشار اخبار، گزارش‌ها، تصاویر، کلیپ‌ها و سایر محتوای چندرسانه‌ای بر اساس هویت بصری رسمی مراسم در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و رسانه‌های شرکت از اقدامات ذوب‌آهن اصفهان در این زمینه بود.

مشارکت در برنامه‌های فرهنگی و مردمی

مشارکت در برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید در میدان امام (ره) اصفهان در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۵ و برپایی و استقرار موکب مردمی شهدای ذوب‌آهن اصفهان در شهر مقدس قم به منظور خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم ازجمله برنامه‌های فرهنگی ذوب‌آهن است.

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