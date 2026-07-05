مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:
حضور سیلآسای مردم، تجدید بیعت با آرمانهای امام شهید است
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران حضور گسترده و سیلآسای مردم در آیین وداع با رهبر شهید را توصیفناپذیر دانست و گفت: من و همکارانم در صنعت نفت نیز قطرهای از دریای بیکران مردم هستیم و بهعنوان سربازان خط مقدم اقتصاد کشور، با قدرت به مسیر خود ادامه میدهیم.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حمید بورد در حاشیه آیین بزرگداشت شهادت رهبر شهید با اشاره به حضور پرشور مردم در این آیین، بیان کرد: حضور سیلآسای مردم، توصیفناپذیر است و ما خود را قطرهای از دریای بیکران این ملت بزرگ میدانیم.
وی با بیان اینکه شهادت ناگهانی حضرت آقا، فرصت تکریم و عزاداری برای این شخصیت بزرگ جهانی را بر گردن ملت ایران و جهان اسلام نهاد، تصریح کرد: ما امروز اینجا گرد هم آمدهایم تا با آرمانهای رهبر شهید انقلاب و همچنین مقام معظم رهبری، بار دیگر تجدید بیعت کنیم و یاد و خاطره ایشان را گرامی بداریم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به جنگ اقتصادی و تلاش دشمن برای ضربه زدن به زیرساختهای کشور، گفت: دشمن با حمله به زیرساختها، جسارت ضربه به جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد، اما صنعت نفت در همه نقاط کشور همواره به وظایف خود عمل کرده و خواهد کرد.
بورد با تأکید بر نقش راهبردی صنعت نفت در اقتصاد کشور، یادآور شد: همکاران ما در صنعت نفت، سربازان خط مقدم اقتصاد کشور هستند و انشاالله در حوزه بازسازی نیز سربلند خواهیم بود و با قدرت به مسیر خود ادامه میدهیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره پیام این حضور عظیم مردمی، گفت: ما خود را جزئی از مردم میدانیم. حضور پرشور مردم، بزرگترین پیام است. سیل خروشان جمعیت، خود گویای همه چیز است و نیازی به کلام ندارد.