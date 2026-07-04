افزایش ۴۰ درصدی ورودی خودروها به تهران در دو روز گذشته

به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، صبح روز شنبه سیزدهم تیرماه، با حضور در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ضمن رصد تصاویر دوربین‌های نظارتی محورهای سراسر کشور، از نزدیک آخرین وضعیت مدیریت ترافیک و تمهیدات حمل‌ونقلی برای برگزاری آیین تشییع را بررسی کرد.

تمهیدات حمل‌ونقلی در محورهای برون‌شهری

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های این حوزه در کارگروه حمل‌ونقل ذیل ستاد تشییع تدوین شده است، تصریح کرد: با برگزاری جلسات مستمر، تمهیدات لازم برای روان‌سازی ترددها و ارائه خدمات در شقوق مختلف حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی اتخاذ شد.

به گفته وی، این اقدامات شامل هماهنگی حداکثری میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت صمت، سازمان راهداری، فراجا و هلال‌احمر بوده است تا خدمات‌رسانی در پایانه‌ها و راهدارخانه‌ها به نحو مطلوب صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به بازدید میدانی خود از سازمان راهداری با حضور معاون سازمان بازرسی کل کشور و دبیر ستاد تشییع افزود: گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که میزان ورود خودروها به شهر تهران نسبت به روز گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود این روند در روزهای آتی صعودی باشد؛ همچنین شهرهای قم و مشهد نیز شاهد حجم بالای ترددها هستند.

مدیریت تقاضای سفر و افزایش ظرفیت ناوگان

وزیر راه و شهرسازی در خصوص مدیریت تقاضای سفر گفت: «سامانه‌های پیش‌فروش بلیت به‌طور مستمر پایش می‌شوند تا در صورت نیاز به افزایش ظرفیت ناوگان اتوبوسی در شهرهای مختلف، بلافاصله برنامه‌ریزی‌های لازم جهت اعزام ناوگان کمکی صورت گیرد. علاوه بر ناوگان اتوبوسی، افزایش تعداد رام‌های قطار و پروازهای فوق‌العاده نیز در دستور کار قرار دارد.

صادق با تأکید بر همکاری مشترک سازمان راهداری و نیروی انتظامی در جهت ایمنی راه‌ها و تسهیل ترافیک خاطرنشان کرد: «راهدارخانه‌ها برای خدمت‌رسانی به مردم تجهیز شده‌اند و با وجود حجم گسترده حضور مردم که فراتر از ظرفیت‌های ناوگان عمومی است، تمام تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی بر این است تا با برنامه‌ریزی دقیق، خدمات‌رسانی شایسته‌ای به شرکت‌کنندگان در تهران، قم و مشهد ارائه شود.

وی در پایان با اشاره به روند مدیریت پروازهای روز گذشته گفت: با وجود محدودیت‌های موجود، بیش از ۵۰ پرواز در فرودگاه مهرآباد جهت جابه‌جایی هیئت‌های خارجی انجام شد که بخش عمده‌ای از این مهمانان پس از ادای احترام، کشور را ترک کردند.

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