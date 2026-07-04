همزمان با برگزاری آیین وداع و تشییع، شبکه برق تهران پایدار است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همزمان با آغاز آیین وداع و تشییع پیکر آقای شهید ایران، در نشست ستاد فرماندهی تأمین برق این مراسم، از پایداری شبکه برق تهران خبر داد و گفت: تمامی تمهیدات لازم برای تأمین برق مورد نیاز محل مصلی تهران، زائر شهرها و موکب های مستقر و همچنین مراکز خدماترسان پیشبینی شده است و تمامی همکاران ما به صورت میدانی و ۲۴ ساعته در حال خدمت رسانی هستند.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نشست ستاد فرماندهی تأمین برق آیین بدرقه رهبر شهید با اشاره به آغاز مراسم وداع و حضور گسترده مردم در مصلای تهران از نخستین ساعات روز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵، از پایداری شبکه برق و حضور کامل نیروهای عملیاتی و ستادی برق پایتخت با هدف اطمینان از برگزاری درست این مراسم بزرگ و ملی خبر داد و گفت: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم ملی از سوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ پیشبینی و اجرا شده است.
ناظریان در ادامه سخنان خود افزود: ستاد فرماندهی تأمین برق با رصد لحظهای وضعیت شبکه، هماهنگی میان تیمهای عملیاتی، فنی و پشتیبانی را بر عهده خواهد داشت تا با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای فنی و انسانی، برق پایدار و مطمئن در تمامی محلهای برگزاری مراسم و مراکز خدماترسان برقرار باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تأکید بر استقرار کامل نیروهای عملیاتی و آمادهباش شبانهروزی اکیپهای فنی خاطرنشان کرد: همکاران این شرکت از روزهای گذشته با اجرای برنامههای پیشگیرانه، بازدیدهای میدانی، تقویت زیرساختها و استقرار تجهیزات و نیروهای تخصصی، تمامی شرایط لازم را برای تأمین برق پایدار این مراسم فراهم کردهاند و تا پایان آیین، بهصورت مستمر وضعیت شبکه را پایش و مدیریت خواهند کرد.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی همکاران خود در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، ابراز امیدواری کرد تا با همدلی، برنامهریزی دقیق و تلاش بیوقفه نیروهای عملیاتی، خدمات برقرسانی در تمامی بخشهای مرتبط با این مراسم ملی، بدون هیچگونه وقفه و با بالاترین سطح پایداری ارائه شود.