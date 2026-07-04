پایان اعزام و پذیرش مهمانان خارجی مراسم وداع پیکر رهبر شهید انقلاب
سرپرست شرکت فروگاهها از پایان عملیات اعزام و پذیرش مهمانان خارجی مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرتضی دهقان سرپرست شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اظهار کرد: در کارگروه زیرساخت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به ریاست مقام عالی وزارت، شرکت فرودگاهها در دو بخش عملیات هوانوردی و مدیریت پروازها در فرودگاههای مهرآباد و مشهد، برنامهریزی لازم را انجام داد تا خدماترسانی مطلوبی به پروازهای مهمانان بینالمللی آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید داشته باشد.
وی در یک پیام ویدئویی گفت: این پروازها از پنجشنبه ۱۱ تیر آغاز و تا ساعات پایانی روز جمعه با خدمترسانی مناسب و رعایت پروتکلهای لازم انجام شد.