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پایان اعزام و پذیرش مهمانان خارجی مراسم وداع پیکر رهبر شهید انقلاب

پایان اعزام و پذیرش مهمانان خارجی مراسم وداع پیکر رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1808431
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سرپرست شرکت فروگاه‌ها از پایان عملیات اعزام و پذیرش مهمانان خارجی مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرتضی دهقان سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اظهار کرد:‌ در کارگروه زیرساخت‌ حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به ریاست مقام عالی وزارت، شرکت فرودگاه‌ها در دو بخش عملیات هوانوردی و مدیریت پروازها در فرودگاه‌های مهرآباد و مشهد، برنامه‌ریزی لازم را انجام داد تا خدمات‌رسانی مطلوبی به پروازهای مهمانان بین‌المللی آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید داشته باشد.

وی در یک پیام ویدئویی گفت: این پروازها از پنجشنبه ۱۱ تیر آغاز و تا ساعات پایانی روز جمعه با خدمت‌رسانی مناسب و رعایت پروتکل‌های لازم انجام شد.

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