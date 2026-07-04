نظارت ویژه بر فروش بلیت پروازها در ایام مراسم وداع و تشییع

به گزارش ایلنا، سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام تشکیل کمیته نظارت و رسیدگی به تخلفات و جرائم مرتبط با پروازهای ایام برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب با مشارکت سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بازرسی کل کشور، دادسرای فرودگاه مهرآباد و سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این کمیته با هدف نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرت هوایی، فرآیند عرضه و فروش بلیت پروازها را به‌صورت مستمر رصد و پایش خواهد کرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع در این کمیته بررسی و مطابق قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، شرکت‌های هواپیمایی موظف‌اند بر نحوه عرضه و قیمت‌گذاری بلیت نظارت کامل داشته باشند و از هرگونه تخلف در فرآیند فروش جلوگیری کنند.

همچنین تاکید شده است هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، امتناع از فروش بلیت، فروش اجباری یا سایر تخلفات احتمالی، با همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی به‌صورت ویژه پیگیری و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

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