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افزایش پروازهای هما در مسیر تهران-مشهد-تهران برای مراسم تشییع

افزایش پروازهای هما در مسیر تهران-مشهد-تهران برای مراسم تشییع
کد خبر : 1808336
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هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با هدف پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر به مشهد مقدس برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، پروازهای فوق‌العاده‌ای را در مسیر تهران–مشهد و برعکس برقرار کرد.

به گزارش ایلنا ، بر اساس اعلام روابط عمومی هما، در راستای تسهیل سفر هموطنان و تأمین تقاضای ایجادشده، تعداد پروازهای این مسیر افزایش یافته و ناوگان مورد نیاز برای انجام این پروازها پیش‌بینی شده است. 

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در روزهای شنبه و یکشنبه (۱۳ و ۱۴ تیرماه)، در مجموع ۸ پرواز (روزانه ۴ پرواز رفت و برگشت) انجام خواهد شد. همچنین در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه، روزانه ۲ پرواز رفت و برگشت برنامه‌ریزی شده است. 

علاوه بر این، مطابق برنامه عملیاتی هما پروازهایی از فرودگاه‌های ارومیه، زاهدان، بیرجند، یزد، کرمان، کرمانشاه و تبریز نیز به مقصد مشهد مقدس انجام خواهد شد. 

مسافران می‌توانند برای تهیه بلیت از طریق وب‌سایت رسمی هما، سامانه فروش اینترنتی شرکت و یا تماس با دفتر فروش تلفنی هما به شماره ۰۲۱۴۶۶۲۲۲ (داخلی ۲) اقدام کنند. 

شایان ذکر است همه پروازهای داخلی «هما» از روز شنبه، ۱۳ تیرماه از ترمینال شماره دو فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

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