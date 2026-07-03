سازمان هواپیمایی: پروازهای داخلی و خارجی شنبه و یکشنبه برقرار است

به گزارش ایلنا، کاپیتان ابوذر شیرودی در نشست تخصصی بررسی تمهیدات صنعت هوانوردی برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب که با حضور مدیران صنعت حمل‌ونقل هوایی برگزار شد، با اشاره به برقراری پروازهای داخلی و خارجی در روزهای شنبه و یکشنبه، بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده به مسافران تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های ترافیکی گسترده و افزایش قابل توجه حجم تردد، شرکت‌های هواپیمایی باید به مسافران اطلاع دهند که حداقل ۳ تا ۴ ساعت پیش از زمان پرواز در فرودگاه حاضر شوند، زیرا فرآیندهای امنیتی و ورود به فرودگاه ممکن است با زمان بیشتری همراه باشد.

وی همچنین خواستار اطلاع‌رسانی ویژه به مسافران ورودی به کشور شد و افزود: ایرلاین‌ها باید نقشه محدودیت‌های ترافیکی و اطلاعات لازم درباره شرایط تردد را در اختیار مسافران قرار دهند و نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی نیز برای پاسخگویی و راهنمایی مسافران در فرودگاه‌ها حضور فعال داشته باشند.

کاپیتان شیرودی با بیان اینکه مشارکت در برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید بر عهده همه ماست اظهار کرد: این رویداد شاید مهم‌ترین مأموریت کاری صنعت هوانوردی باشد و همه بخش‌ها باید با تمام توان برای برگزاری مطلوب آن همکاری کنند.

وی همچنین از شرکت‌های هواپیمایی خواست تا حد امکان نسبت به کاهش پروازهای فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) اقدام کنند و گفت: هر پرواز نیازمند جابه‌جایی تاکسی، اتوبوس و سایر خدمات زمینی است که در این ایام با محدودیت و افزایش هزینه مواجه خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت کنترل نرخ بلیت هواپیما نیز تأکید کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های نظارتی عملکرد صنعت هوانوردی را در این ایام رصد می‌کنند و شرکت‌های هواپیمایی باید برای حفظ اعتبار این صنعت، از واگذاری کامل اختیار فروش بلیت به آژانس‌ها خودداری کنند، زیرا هرگونه تخلف در نهایت متوجه شرکت‌های هواپیمایی خواهد بود.

وی هشدار داد که تخلفات احتمالی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و از سوی سازمان هواپیمایی کشوری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و از ایرلاین‌ها خواست با نظارت مستمر بر عملکرد خود، زمینه بروز نارضایتی را از بین ببرند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به پروازهای مشهد اعلام کرد: اولویت سازمان هواپیمایی کشوری در این مسیر، استفاده از هواپیماهای پهن‌پیکر و سپس هواپیماهای با ظرفیت کمتر برای جابه‌جایی مسافران است.

وی رعایت حقوق مسافران را از مهم‌ترین اولویت‌های صنعت هوانوردی در این ایام دانست و تأکید کرد: در صورت بروز تأخیر در پروازها، شرکت‌های هواپیمایی موظف به رعایت کامل حقوق مسافران هستند تا از شکل‌گیری اعتراض و نارضایتی جلوگیری شود.

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