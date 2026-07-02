وزیرجهاد کشاورزی:
هیچ الزامی برای خرید کالاهای اساسی از آمریکا وجود ندارد
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه سلامت، کیفیت و قیمت سه معیار اصلی تأمین کالاهای اساسی است، گفت: هیچ الزامی برای خرید محصولات کشاورزی از آمریکا وجود ندارد و در صورت فراهم شدن امکان استفاده از منابع ارزی بلوکهشده برای واردات کالاهای اساسی، این موضوع به نفع کشور خواهد بود، اما تصمیمگیری در این زمینه صرفاً بر اساس منافع ملی انجام میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری، وزیرجهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت جایگاه کالاهای اساسی در امنیت غذایی کشور اظهار کرد: کالاهای اساسی همواره کالاهای اساسی هستند و نباید فقط در دورههای بحران مورد توجه ویژه قرار گیرند و پس از عادی شدن شرایط، با ادبیاتی تحقیرآمیز درباره آنها سخن گفته شود. این موضوع برای مجموعه بزرگ کشاورزی کشور و فعالان این زنجیره خوشایند نیست.
وی با بیان اینکه حدود 15 درصد نیاز امنیت غذایی کشور از طریق واردات تأمین میشود، افزود: حدود 85 درصد نیاز غذایی کشور در داخل تولید میشود، هرچند بخشی از تولید داخلی نیز به همین 15 درصد واردات وابستگی دارد.
سلامت، کیفیت و قیمت؛ سه خط قرمز واردات
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سیاستهای وارداتی این وزارتخانه گفت: در تأمین کالاهای اساسی از خارج، دو اصل اساسی را دنبال میکنیم؛ نخست سلامت و کیفیت محصولات که تمامی محمولهها بهصورت کشتیبهکشتی و محمولهبهمحموله تحت آزمایشهای مختلف قرار میگیرند و موضوع محصولات تراریخته نیز توسط مراکز تحقیقاتی بررسی میشود.
وی ادامه داد: مطابق قوانین کشور، واردات برخی محصولات تراریخته مورد تأیید مراجع ذیصلاح بینالمللی ممنوعیتی ندارد، هرچند کشت این محصولات در داخل کشور ممنوع است و سیاست کاهش وابستگی نیز دنبال میشود.
نوری دومین اصل را قیمت مناسب عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم کالاهای اساسی با پایینترین و مقرونبهصرفهترین قیمت خریداری شوند. البته در شرایط برابر، کشورهای دوست، همسو و کشورهایی که در شرایط سخت در کنار ایران بودهاند، در اولویت قرار دارند.
واردات 16 میلیارد دلاری کالاهای اساسی
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ارزش سالانه واردات کالاهای اساسی کشور حدود 16 میلیارد دلار است، اظهار کرد: تأمین مالی این واردات در سالهای گذشته عمدتاً از محل درآمدهای نفتی و سایر منابع دولتی انجام شده است.
وی افزود: بخشی از منابع ارزی کشور به دلیل تحریمها در خارج از کشور بلوکه شده بود و مطابق محدودیتهای موجود، هزینهکرد این منابع باید با سازوکارهای تعیینشده و از طریق شرکتهایی که مجوز لازم را داشتند انجام میشد؛ موضوعی که از سالهای گذشته وجود داشته و مسئله جدیدی نیست.
استفاده از منابع بلوکهشده به نفع کشور است
نوری با اشاره به احتمال استفاده از منابع بلوکهشده برای تأمین کالاهای اساسی گفت: اگر شرایطی فراهم شود که بتوانیم به جای پرداخت ارز نقد، از منابع بلوکهشده برای واردات کالاهای اساسی استفاده کنیم، قطعاً این موضوع به نفع کشور خواهد بود؛ زیرا منابع ارزی نقدی برای سایر نیازهای کشور حفظ میشود.
وی در عین حال تأکید کرد: هیچ الزامی برای استفاده از این سازوکار یا خرید از شرکتهای خاص وجود ندارد و در این زمینه نیز همان سه اصل سلامت، کیفیت و قیمت ملاک تصمیمگیری خواهد بود.
خرید از آمریکا فقط در صورت صرفه اقتصادی
وزیر جهاد کشاورزی درباره احتمال خرید کالاهای اساسی از آمریکا نیز گفت: اگر شرکتهای آمریکایی بتوانند محصولات مورد نیاز کشور را با کیفیت مناسب، سلامت مورد تأیید و قیمت رقابتی عرضه کنند، امکان خرید وجود دارد، اما هیچ اجبار و الزامی در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: حتی اگر خریدی هم انجام نشود، ایجاد مسیرهای جدید برای تأمین کالاهای اساسی قدرت چانهزنی ایران را در بازارهای جهانی افزایش میدهد و به کاهش قیمتها کمک میکند.
قراردادهای قبلی مربوط به سالهای گذشته است
نوری در پایان با اشاره به اظهارات رئیس مجلس درباره قراردادهای گذشته خرید کالاهای کشاورزی از آمریکا اظهار کرد: این موضوع مربوط به توافقات سال 1401 است؛ در آن مقطع، به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم، بخشی از منابع بلوکهشده تنها از طریق شرکتهای مشخصی که عمدتاً آمریکایی بودند قابل هزینهکرد بود و نام این شرکتها نیز در توافقها ذکر شده بود.
وی تأکید کرد: امروز نیز هیچ الزامی برای خرید از آمریکا وجود ندارد و هر جا شرایط مورد نظر کشور از نظر کیفیت، سلامت و قیمت فراهم نباشد، خرید انجام نخواهد شد. استفاده از منابع بلوکهشده برای تأمین کالاهای اساسی، در صورت امکان، صرفاً یک فرصت برای حفظ منابع ارزی کشور است، نه یک الزام برای خرید از کشور یا شرکت خاص.