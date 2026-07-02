برای حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید صورت گرفت؛
استقبال وزیر جهادکشاورزی از فرستاده ویژه هیأت حاکمه افغانستان
وزیر جهادکشاورزی، از معاون اقتصادی نخستوزیر هیات حاکمه افغانستان و رئیس هیأت اعزامی این کشور که برای در مراسم تشییع پیکر و بدرقه رهبر شهید به ایران سفر کرده است، استقبال کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری روز پنجشنبه - 11 تیر- از ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر هیأت حاکمه افغانستان و هیأت همراه که برای حضور در مراسم تشییع پیکر و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، استقبال کرد.
ملا عبدالغنی برادر، ریاست هیأت اعزامی افغانستان را بر عهده دارد و برای شرکت در مراسم تشییع پیکر و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله سیدعلی خامنهای و ادای احترام به مقام والای رهبر شهید و ابراز همراهی و هدردی با ملت ایران به تهران سفر کرده است.