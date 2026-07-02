مدیرعامل شرکت توانیر:
برق مشترکان بدهکارِ استفادهکننده از برق غیرمجاز قطع میشود
مدیرعامل شرکت توانیر از آغاز قطع برق مشترکان متخلفی خبر داد که بابت استفاده غیرمجاز از شبکه برق بدهکار هستند و تأکید کرد: استخراج غیرمجاز رمزارز به یکی از عوامل اصلی قاچاق انرژی و تشدید ناترازی برق در کشور تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، نشست سراسری برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با حضور محمد الهداد مدیرعامل شرکت توانیر، سردار جلال امینی فرمانده پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارتباط برخط با مدیرانعامل شرکتهای توزیع برق و مسئولان پلیس امنیت اقتصادی کشور در شرکت توانیر برگزار شد.
مدیرعامل توانیر برگزاری این نشست با همکاری نیروی انتظامی و بخش توزیع برق را نقطه عطفی در مقابله با قاچاق برق و استخراج غیرمجاز رمزارزها عنوان کرد و از همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی فعال در این حوزه قدردانی کرد.
الهداد با بیان اینکه شرایط تأمین برق امسال نسبت به سالهای گذشته بهتر است، گفت: بخشی از این موفقیت حاصل تلاش همکاران صنعت برق در مقابله با برق غیرمجاز و بهویژه استخراج غیرمجاز رمزارزهاست و تعامل سازنده میان صنعت برق و دستگاههای مسئول، نتایج مؤثری به همراه داشته است.
وی بخش قابلتوجهی از ناترازی تولید و مصرف برق کشور را ناشی از استخراج غیرمجاز رمزارز دانست و افزود: هر کیلوواتساعت برق مصرفی این تجهیزات در صورت صادرات حدود 10 سنت ارزش دارد و فعالیت هر دستگاه ماینر در شبانهروز حدود 8 دلار از سرمایههای ملی را برای تولید پول کثیف و منافع سودجویان هدر میدهد.
مدیرعامل توانیر مصرف برق یک دستگاه ماینر 3.5 کیلوواتی را در شبانهروز حدود 25 کیلوواتساعت اعلام کرد و گفت: این میزان، حدود چهار برابر تولید روزانه یک نیروگاه خورشیدی خانگی 5 کیلوواتی است. همچنین هر دستگاه روزانه معادل 24 لیتر گازوئیل یا 24 مترمکعب گاز مصرف میکند که با توجه به تعداد بالای مراکز غیرمجاز، آثار فنی و اقتصادی آن از پدیده قاچاق سوخت نیز فراتر رفته است.
قطع برق مشترکان متخلف
الهداد با تأکید بر برخورد جدی با متخلفان اظهار کرد: برق مشترکانی که بابت استفاده غیرمجاز از شبکه بدهکار هستند، از امروز قطع خواهد شد.
وی همچنین خواستار تسریع در امحای ماینرهای کشف شده شد و افزود: انتظار داریم فرایند امحا بهصورت سریع، فنی و غیرقابلبازگشت انجام شود.
مدیرعامل توانیر استخراج غیرمجاز رمزارز را مصداق سوداگری و قاچاق انرژی دانست و بر ضرورت جرمانگاری و تشدید برخورد قضایی با این پدیده تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: صرف جرمانگاری برای بازدارندگی کافی نیست و لازم است دستگاههای ذیربط با استفاده از ظرفیتهای دادهکاوی و ابزارهای هوشمند، اقدامات نظارتی را تشدید و زمینههای تعارض منافع را نیز بررسی کنند.
الهداد با اشاره به فعالیت سازمانیافته متخلفان گفت: فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارز به مناطق حاشیهای نیز گسترش یافته و برخی افراد سودجو از ناآگاهی مردم در مناطق کمبرخوردار سوءاستفاده میکنند.
وی افزود: صنعت برق آمادگی دارد طرحهای عملیاتی مشترک با نیروی انتظامی را بهویژه در استانهای بزرگ اجرایی کند.
ارزیابی عملکرد شرکتهای توزیع برق
مدیرعامل توانیر در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد شرکتهای توزیع برق خوزستان، اهواز، چهارمحالوبختیاری، لرستان، قزوین، مشهد، مرکزی، آذربایجان و تبریز را در شناسایی و جمعآوری دستگاههای غیرمجاز مطلوب ارزیابی کرد.
وی در عین حال از شرکتهای توزیع برق همدان، جنوب کرمان، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، کردستان، اردبیل، فارس و قم خواست اقدامات جدیتری در این زمینه انجام دهند.
الهداد همچنین با اشاره به شرایط استانهای تهران، البرز و تهران بزرگ گفت: اگرچه میزان کشفیات در این مناطق بالاست، اما با توجه به تعداد مشترکان، ظرفیت بیشتری برای مقابله با این پدیده وجود دارد.
جمعآوری 291 هزار ماینر غیرمجاز
در ادامه این نشست، هادی سفیدمو مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزارزهای توانیر از جمعآوری 291 هزار و 108 دستگاه ماینر غیرمجاز از سال 1399 تاکنون خبر داد.
وی گفت: این تعداد ماینر از 16 هزار و 118 مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور جمعآوری شده و مجموع توان مصرفی آنها به 1018 مگاوات میرسد؛ رقمی معادل مصرف برق چهار استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی، ایلام و چهارمحالوبختیاری در ساعات اوج بار.
سفیدمو تعداد ماینرهای امحا شده را نیز 91 هزار و 555 دستگاه اعلام کرد.
به گفته وی، 39 درصد کشفیات از طریق گزارشهای مردمی، 25 درصد توسط سازمانها و نهادها، 15 درصد از طریق بازرسی و پایش میدانی، 13 درصد توسط همکاران صنعت برق و مابقی از طریق سایر روشهای بازرسی و دادهکاوی انجام شده است.
افزایش 154 درصدی کشفیات پلیس
در ادامه نشست، سردار جلال امینی فرمانده پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تولید غیرمجاز رمزارز را تهدیدی برای امنیت اقتصادی و فرایندهای تولید و سرمایهگذاری کشور دانست.
وی با اشاره به همکاری پلیس و توانیر در اجرای تفاهمنامه مشترک گفت: کشفیات ماینرهای غیرمجاز در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 154 درصد افزایش داشته است.
سردار امینی افزود: استان کرمان با کشف 21 هزار و 169 دستگاه، خوزستان با 3 هزار و 276 دستگاه و آذربایجان شرقی با 2 هزار و 644 دستگاه، رتبههای اول تا سوم کشفیات را به خود اختصاص دادهاند.
فرمانده پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین از کشف 4 هزار و 934 دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در سهماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در جریان این عملیاتها، 451 نفر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.