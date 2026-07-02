به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، مهران قربانی، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، در نشست خبری تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به تشریح مهم‌ترین اقدامات وزارتخانه برای تسهیل در تردد تشییع کنندگان در بخش های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، و هوایی پرداخت.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با اعلام آمادگی کامل این وزاترخانه برای اجرای بزرگ‌ترین طرح حمل و نقل کشور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده و میلیونی مردم در این مراسم، مدیریت سفرهای ایمن، روان و باکیفیت برای عزاداران، مسئولیت بزرگ و پرافتخار برای ما محسوب می‌شود. بنابراین تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل کشور برای تحقق این هدف به کار گرفته شده است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه بخشی از اجرای این طرح با مشارکت مردم و ناوگان بخش خصوصی انجام می‌شود، توضیح داد: بخش عمده جابه‌جایی‌ها توسط ناوگان جاده‌ای، ریلی و هوایی متعلق به بخش خصوصی انجام می‌شود. نقش وزارت راه و شهرسازی نیز هماهنگی، برنامه‌ریزی و تنظیم‌گری برای ارائه خدمات مطلوب خواهد بود.

ارایه خدمات حداکثری در حوزه حمل و نقل

وی با بیان اینکه مسئولیت کارگروه زیرساخت و حمل‌ونقل برون‌شهری این طرح به وزیر راه و شهرسازی واگذار شده است، تصریح کرد: جلساتی به منظور برنامه‌ریزی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی، رؤسای سازمان‌های تابعه و همچنین وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط از جمله وزارت نفت، وزارت صمت و وزارت امور خارجه برگزار شده است. هدف از این جلسات نیز فراهم کردن زمینه ارایه خدمات حداکثری در حوزه حمل و نقل است.

به گفته قربانی، در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان جاده‌ای برای جابه‌جایی مسافران بسیج شده و در بخش ریلی نیز حداقل ۷۰ درصد ظرفیت قطارهای مسافری به مسیرهای منتهی به تهران، قم و مشهد اختصاص یافته است. همچنین قطارهای فوق‌العاده در این مسیرها پیش‌بینی شده تا رکورد جابه‌جایی مسافر شکسته شود.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی درباره حمل‌ونقل هوایی نیز با اعلام اینکه با وجود خسارت‌های واردشده به فرودگاه‌ها و ناوگان هوایی در جریان جنگ، آمادگی لازم برای ارائه خدمات به مسافران داخلی، میهمانان خارجی و انجام سفرهای ضروری فراهم شده است ابعاد اجرای این طرح را گسترده از مراسم اربعین خواند.

قربانی از مردم خواست، با مدیریت زمان سفر و بازگشت، همکاری حداکثری را با دستگاه‌های اجرایی داشته باشند.

عزاداران زمان بازگشت خود را برای جلوگیری از ازدحام و ترافیک مدیریت کنند

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص تمهیدات سفرها و ملاحظاتی که مردم و عزاداران باید نسبت به آن توجه داشته باشند، توضیح داد: پیش‌بینی می‌شود اوج بازگشت مسافران از تهران، عصر روز دوشنبه ۱۵ تیر، از قم ظهر سه‌شنبه ۱۶ تیر و از مشهد عصر پنجشنبه ۱۸ تیر تا صبح جمعه ۱۹ تیر باشد. بنابراین، از هموطنان درخواست می‌شود زمان سفر و بازگشت خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که از ازدحام و ترافیک سنگین جلوگیری شود.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی بخش مهمی از تمهیدات اندیشیده شده برای این سفرها را شامل تامین سوخت موردنیاز ناوگان حمل و نقل عمومی و خودرودهای شخصی، تامین حداکثری ناوگان جاده‌ای، ریلی و هوایی، هماهنگی پایانه‌های مسافری و ارایه خدمات مناسب به میهمانان خارجی در فرودگاه‌ها عنوان کرد.

قربانی ابراز امیدواری کرد، با همکاری مردم و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، طرح جابه‌جایی زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید با ایمنی، نظم و کیفیت مطلوب به اجرا برسد.

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