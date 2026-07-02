در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
فعالیت تمامی سوپرمارکتها در مسیرهای تشییع رهبر/ فعالیت برخیها ۲۴ ساعته شد
رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران با اشاره به فعالیت تمامی سوپرمارکتها در استان تهران و حتی در مسیرهای تشییع رهبر شهید در هفته پیش رو، از فعالیت شبانهروزی برخی واحدها خبر داد.
شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به تعطیلی ۴ روزه تهران در هفته پیش رو و در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب، آیا سوپرمارکتها در تهران فعالاند یا خیر؟» گفت: تمام سوپرمارکتها و حتی سوپرمارکتهایی که در مسیر تشییع نیز قرار دارند، فعالاند و در همه مسیرها و بدون هیچ محدودیتی به مردم سرویسدهی دارند.
برخی واحدها ۲۴ ساعته شدند
رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در مورد تغییر زمان کاری سوپرمارکتها با توجه به ایام پیش رو، گفت: ساعت کاری معمول سوپرمارکتها طبق روال عادی و روزهای هفته است و تمامی واحدها از ۸ صبح تا ۱۲ شب فعالاند.
شریفی افزود: البته یکسری واحدها را داریم که به صورت شبانهروزی فعالیت میکنند و به مردم ۲۴ ساعته خدماتدهی دارند.
تامین کالاهای مورد نیاز زائران ازسوی سوپرمارکتها
رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در پاسخ به این سوال که آیا کمبودی در تامین مواد غذایی و سایر کالاهای مورد نیاز مردم برای هفته پیش رو وجود دارد یا خیر؟ گفت: از نظر تامین کالا هیچ مشکلی وجود ندارد و همه کالاها تامین است.