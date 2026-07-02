شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به تعطیلی ۴ روزه تهران در هفته پیش رو و در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب، آیا سوپرمارکت‌ها در تهران فعال‌اند یا خیر؟» گفت: تمام سوپرمارکت‌ها و حتی سوپرمارکت‌هایی که در مسیر تشییع نیز قرار دارند، فعال‌اند و در همه مسیرها و بدون هیچ محدودیتی به مردم سرویس‌دهی دارند.

برخی واحدها ۲۴ ساعته شدند

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در مورد تغییر زمان کاری سوپرمارکت‌ها با توجه به ایام پیش رو، گفت: ساعت کاری معمول سوپرمارکت‌ها طبق روال عادی و روزهای هفته است و تمامی واحدها از ۸ صبح تا ۱۲ شب فعال‌اند.

شریفی افزود: البته یکسری واحدها را داریم که به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند و به مردم ۲۴ ساعته خدمات‌دهی دارند.

تامین کالاهای مورد نیاز زائران ازسوی سوپرمارکت‌ها

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در پاسخ به این سوال که آیا کمبودی در تامین مواد غذایی و سایر کالاهای مورد نیاز مردم برای هفته پیش رو وجود دارد یا خیر؟ گفت: از نظر تامین کالا هیچ مشکلی وجود ندارد و همه کالاها تامین است.

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