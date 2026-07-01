به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، همراه اول موکب رسانه‌ای تخصصی خود را برای ارائه خدمات به اصحاب رسانه راه‌اندازی کرده است.

این موکب با هدف حمایت از خبرنگاران و تسهیل فعالیت حرفه‌ای آنان، امکانات متنوعی از جمله فضای کار اشتراکی، استودیوهای تلویزیونی و پادکست، اتاق پخش زنده، مرکز تدوین، امکانات ارتباطی و اینترنتی، سالن نشست خبری، اتاق مصاحبه، ابزارهای هوش مصنوعی برای کمک به تولید محتوا و خدمات ترجمه را در اختیار خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای قرار می‌دهد.

همراه اول با تکیه بر زیرساخت‌های ارتباطی خود، تلاش کرده فضایی فراهم کند تا رسانه‌ها بتوانند با تمرکز بیشتر و دسترسی به امکانات تخصصی، این رویداد ملی را سریع‌تر، دقیق‌تر و با کیفیت بالاتری پوشش دهند.

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