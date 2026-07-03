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کارشناس ارشد حوزه مسکن پاسخ داد؛

چگونه می‌توان اعتماد را به بازار پیش‌فروش مسکن بازگرداند؟+ فیلم

کد خبر : 1807058
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در شرایطی که تأمین مالی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت ساختمان تبدیل شده، پیش‌فروش واحدهای مسکونی بار دیگر به عنوان یکی از راهکارهای جذب سرمایه مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند اگر این شیوه با سازوکارهای نظارتی و شفاف همراه باشد، می‌تواند هم ریسک خریداران را کاهش دهد و هم منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های ساختمانی را تأمین کند.

به گزارش ایلنا، رسول قربان‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌فروش در صنعت ساختمان گفت: با توجه به ماهیت تورمی اقتصاد و بازار مسکن، لازم است از روش‌های متنوع برای جذب سرمایه استفاده شود و پیش‌فروش یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که امروز در بسیاری از کشورها به کار گرفته می‌شود.

وی افزود: پیش‌فروش برای مردم جذابیت دارد، زیرا متقاضیان می‌توانند با سرمایه‌گذاری در مراحل اولیه ساخت، در بلندمدت از افزایش ارزش ملک و رشد سرمایه خود بهره‌مند شوند.

کارشناس ارشد حوزه مسکن با اشاره به تجربه سال‌های گذشته تصریح کرد: در برخی مقاطع، رشد قیمت مصالح ساختمانی، دشواری تأمین منابع مالی و کاهش نقدشوندگی بازار باعث شد برخی سازندگان نتوانند پروژه‌های خود را تکمیل کنند و همین موضوع، ریسک پیش‌خرید مسکن را افزایش داد.

وی ادامه داد: برای کاهش این ریسک، در بسیاری از کشورها سازوکارهای نظارتی مشخصی تعریف شده است. بر این اساس، حساب مشترکی میان سازنده و نهاد ناظر ایجاد می‌شود و منابع حاصل از پیش‌فروش، ابتدا صرف هزینه‌های ساخت پروژه خواهد شد.

قربان‌نژاد خاطرنشان کرد: اجرای چنین سازوکاری، علاوه بر افزایش شفافیت، از انحراف منابع جلوگیری می‌کند و امنیت بیشتری برای خریداران و سرمایه‌گذاران به همراه دارد.

وی در پایان تأکید کرد: هم‌اکنون نیز بسیاری از شرکت‌های ساختمانی کشور از ظرفیت پیش‌فروش برای تأمین مالی پروژه‌ها و جذب سرمایه استفاده می‌کنند و این روش همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی در صنعت ساختمان به شمار می‌رود.

 

 

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