به گزارش ایلنا، رسول قربان‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌فروش در صنعت ساختمان گفت: با توجه به ماهیت تورمی اقتصاد و بازار مسکن، لازم است از روش‌های متنوع برای جذب سرمایه استفاده شود و پیش‌فروش یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که امروز در بسیاری از کشورها به کار گرفته می‌شود.

وی افزود: پیش‌فروش برای مردم جذابیت دارد، زیرا متقاضیان می‌توانند با سرمایه‌گذاری در مراحل اولیه ساخت، در بلندمدت از افزایش ارزش ملک و رشد سرمایه خود بهره‌مند شوند.

کارشناس ارشد حوزه مسکن با اشاره به تجربه سال‌های گذشته تصریح کرد: در برخی مقاطع، رشد قیمت مصالح ساختمانی، دشواری تأمین منابع مالی و کاهش نقدشوندگی بازار باعث شد برخی سازندگان نتوانند پروژه‌های خود را تکمیل کنند و همین موضوع، ریسک پیش‌خرید مسکن را افزایش داد.

وی ادامه داد: برای کاهش این ریسک، در بسیاری از کشورها سازوکارهای نظارتی مشخصی تعریف شده است. بر این اساس، حساب مشترکی میان سازنده و نهاد ناظر ایجاد می‌شود و منابع حاصل از پیش‌فروش، ابتدا صرف هزینه‌های ساخت پروژه خواهد شد.

قربان‌نژاد خاطرنشان کرد: اجرای چنین سازوکاری، علاوه بر افزایش شفافیت، از انحراف منابع جلوگیری می‌کند و امنیت بیشتری برای خریداران و سرمایه‌گذاران به همراه دارد.

وی در پایان تأکید کرد: هم‌اکنون نیز بسیاری از شرکت‌های ساختمانی کشور از ظرفیت پیش‌فروش برای تأمین مالی پروژه‌ها و جذب سرمایه استفاده می‌کنند و این روش همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی در صنعت ساختمان به شمار می‌رود.

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