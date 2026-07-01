مدیر عامل راهآهن:
بلیت قطار حومهای در ایام تشییع رهبر شهید رایگان شد
مدیرعامل راهآهن گفت: استفاده از قطارهای حومهای کوتاهمسیر در ایام تشییع رهبر شهید برای مسافران رایگان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جبارعلی ذاکری، مدیر عامل شرکت راه آهن و معاون وزیر راه و شهرسازی، در نشست خبری تشریح تمهیدات وزارت راه و شهرسازی، با اشاره بهکارگیری حداکثری ظرفیت ناوگان ریلی برای جابهجایی مسافران، اظهار داشت: برای این ایام از تمامی ظرفیت شبکه ریلی کشور، شامل واگنهای فعال و واگنهای ذخیره، استفاده خواهد شد.
وی افزود: برای سه روز ابتدایی، قطارهای ویژه به مقصد تهران پیشبینی شده است. همچنین از روزهای دوشنبه و سهشنبه قطارهای فوقالعاده به مقصد قم و در روزهای سهشنبه و چهارشنبه نیز قطارهای فوقالعاده به مقصد مشهد اعزام خواهند شد.
ذاکری ادامه داد: برای بازگشت مسافران هم از روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه قطارهای فوقالعاده در نظر گرفته شده است. در مجموع، ظرفیت پیشبینیشده در محورهای بینشهری با احتساب قطارهای عادی و فوقالعاده، امکان جابهجایی حدود ۱۱۰ هزار مسافر را فراهم میکند.
وی با اشاره به برنامهریزی برای کاهش بار ترافیکی ورودی شهرها گفت: علاوه بر قطارهای بینشهری، ظرفیت قطارهای حومهای نیز افزایش یافته و پیشبینی میشود بیش از ۱۶۶ هزار نفر از این خدمات استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: قطارهای حومهای در مسیرهای تهران–کرج، تهران–ورامین، تهران–گرمسار، تهران–اسلامشهر و تهران–پرند با تعداد بیشتری نسبت به روال عادی فعالیت خواهند کرد تا بخشی از بار ترافیکی ورودی به شهرها، بهویژه تهران، کاهش یابد.
ذاکری با بیان اینکه بخش عمدهای از مردم از خودروهای شخصی برای سفر استفاده خواهند کرد، افزود: با توجه به احتمال افزایش ترافیک در ورودی شهرهای تهران و مشهد، توسعه خدمات ریلی حومهای میتواند نقش مؤثری در کاهش تردد جادهای ایفا کند.
ذاکری همچنین اعلام کرد: استفاده از قطارهای حومهای کوتاهمسیر در این ایام برای مسافران رایگان خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تمهیدات در شهر قم نیز گفت: در روزهای دوشنبه و سهشنبه برای ایستگاه نزدیک جمکران نیز قطار پیشبینی شده تا بخشی از مسافران از این مسیر وارد شهر قم شده و سپس به مقصد تهران سفر کنند.
وی در پایان با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای شهر مشهد اظهار داشت: در ایستگاه سلام مشهد نیز امکانات لازم برای پذیرش مسافران فراهم شده است تا بخشی از بار ترافیکی جادهای کاهش یابد. همچنین فضای پارکینگ متناسب با ظرفیت موجود در این ایستگاه پیشبینی شده تا مسافران پس از پارک خودرو، از طریق قطار وارد شهر مشهد شوند.